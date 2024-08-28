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Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*
Leistungsstarker, gleichmäßiger Dampfausstoß für schnelleres Bügeln als mit einem Dampfbügeleisen. Dank OptimalTEMP Technologie ist keine Temperatur- oder Dampfeinstellung erforderlich. Kompakt und leicht für die einfache Aufbewahrung.
Max. 6 Bar Pumpendruck
Dampfstoß von bis zu 360 g
Fester Wasserbehälter mit 1,3 l
Kompaktes Design
Der starke, gleichmäßige Dampfausstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo du ihn benötigst, glättet selbst hartnäckige Falten. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich außerdem perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.
Bügele alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchst du keinen Regler und musst keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Du bist jederzeit für jeden Stoff bereit.
Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert nie Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen. Du kannst es sogar mit der Gleitsohle auf der Kleidung oder dem Bügelbrett stehen lassen. Keine Brandflecken, kein Glanz. Garantiert.
Auszeichnungen
4.4
von 5
131
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Bürgerinnen 007
28/08/2024
Deutschland
Das Produkt hat alle super Funktionen die man kann
Besonders toll finde ich die Stofferkennung, also man verbrennt tatsächlich nichts !!!! Jeans als nächstes ein Seidentuch - kein Problem ! Dadurch bleibt auch die Sohle des Bügeleisens wie neu. Alles ist super durchdacht Wasser auffüllen und das eigene Entkalkungssystem , ohne Chemie !!! funktioniert immer toll ! Ich benutze die Bügelstation jede Woche, seit über 4 Jahren und bin immer noch begeistert !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Dampfbügelstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Pina cesarano
15/04/2025
Italia
Consigliato
Ferro da stiro ultima generazione si riscalda in pochi secondi puoi aggiungere acqua nel serbatoio sempre ,lo consiglio!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Ferro generatore di vapore verfasst
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Verusca71
18/01/2025
Italia
Utilissimo
Soddisfatta,stira qualsiasi tessuto senza bruciare mai niente
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Ferro generatore di vapore verfasst
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Auf allen bügelbaren Stoffen
Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen PowerLife
Bis zu 30 % weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 60331-1, im Vergleich zu FastCare Compact bei maximaler Temperatureinstellung