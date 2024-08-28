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  • Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*
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PerfectCare Compact EssentialDampfbügelstation

GC6815/20

4.4

| (131) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*

Leistungsstarker, gleichmäßiger Dampfausstoß für schnelleres Bügeln als mit einem Dampfbügeleisen. Dank OptimalTEMP Technologie ist keine Temperatur- oder Dampfeinstellung erforderlich. Kompakt und leicht für die einfache Aufbewahrung.

Alle Vorteile anzeigen

Garantiert keine Brandflecken*

Schnelleres Bügeln mit 2 Mal mehr Dampf*

  • Max. 6 Bar Pumpendruck

  • Dampfstoß von bis zu 360 g

  • Fester Wasserbehälter mit 1,3 l

  • Kompaktes Design

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenglättung

Der starke, gleichmäßige Dampfausstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo du ihn benötigst, glättet selbst hartnäckige Falten. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich außerdem perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.

OptimalTEMP Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich

OptimalTEMP Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich

Bügele alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchst du keinen Regler und musst keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Du bist jederzeit für jeden Stoff bereit.

Garantiert keine Brandflecken

Garantiert keine Brandflecken

Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert nie Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen. Du kannst es sogar mit der Gleitsohle auf der Kleidung oder dem Bügelbrett stehen lassen. Keine Brandflecken, kein Glanz. Garantiert.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.4

von 5

131

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

28/08/2024

Deutschland

Deutschland

Das Produkt hat alle super Funktionen die man kann

Besonders toll finde ich die Stofferkennung, also man verbrennt tatsächlich nichts !!!! Jeans als nächstes ein Seidentuch - kein Problem ! Dadurch bleibt auch die Sohle des Bügeleisens wie neu. Alles ist super durchdacht Wasser auffüllen und das eigene Entkalkungssystem , ohne Chemie !!! funktioniert immer toll ! Ich benutze die Bügelstation jede Woche, seit über 4 Jahren und bin immer noch begeistert !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Dampfbügelstation verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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15/04/2025

Italia

Italia

Consigliato

Ferro da stiro ultima generazione si riscalda in pochi secondi puoi aggiungere acqua nel serbatoio sempre ,lo consiglio!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Ferro generatore di vapore verfasst

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18/01/2025

Italia

Italia

Utilissimo

Soddisfatta,stira qualsiasi tessuto senza bruciare mai niente

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact Essential GC6815/20 Ferro generatore di vapore verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Auf allen bügelbaren Stoffen

  2. Im Vergleich zum Philips Dampfbügeleisen PowerLife

  3. Bis zu 30 % weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 60331-1, im Vergleich zu FastCare Compact bei maximaler Temperatureinstellung