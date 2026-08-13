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Eingestellt
GC6430
Transportverriegelung
Bügeln Sie mit Dampfdruck jetzt noch schneller. Der Dampf dringt tief in das Gewebe ein, sodass Sie selbst anspruchsvolle Textilien noch schneller und einfacher bügeln können.
Das ergonomische Design des Bügeleisens bewirkt eine geringere Belastung des Handgelenks und sorgt so für komfortables Bügeln. Der aufwärts geformte Griff bewirkt eine natürliche, bequeme Handhaltung. Und auch die monotonen Bewegungen, um das Bügeleisen aufrecht abzustellen, gehören endgültig der Vergangenheit an. Das Bügeleisen ist leicht (1,2 kg) für einfaches und komfortables Bügeln.
Je mehr Dampf, desto schneller können Sie bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampfbügelstation erzeugt kraftvollen Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.
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