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Eingestellt
50 g/Min. Dampfleist., 200 g Dampfstoß
T-ionicGlide Bügelsohle
Autom. Sicherheitsabschalt. + Anti-Kalk
Sicher für alle bügelbaren Stoffe
100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich. Jetzt können Sie alle bügelbaren Kleidungsstücke nacheinander bügeln, ohne auf die Temperatur warten oder den Temperaturregler des Bügeleisens einstellen zu müssen.
100 % sicher auf allen Stoffen, selbst den empfindlichsten wie Seide, Kaschmir, Wolle und Polyester. Unabhängige Testinstitute für Bügeleisen haben PerfectCare auf den empfindlichsten bügelbaren Stoffen getestet und bestätigen die herausragenden Bügelergebnisse.
100 %-ige Geschwindigkeit beim Bügeln, kein Sortieren der Wäsche erforderlich. Bügeln Sie alle Ihre Kleidungsstücke mit effektiverem Dampfstoß.
Auszeichnungen
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Liana 84
14/03/2021
Portugal
Philips Mitarbeiter(in)
Excelente
[Employee of philipsglobal] Muito bom, engoma que é uma maravilha, super leve , prático e muito eficaz. Estou adorando o meu mais recente amigo!
Vorteile
Eficaz, leve, muito prático!
Nachteile
Só a cor.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Azur GC4924/20 Ferro a vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Azur GC4924/20 Ferro a vapor verfasst
Mit anderen Philips Dampfbügeleisen getestet