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  • Schnellstes Dampfbügeleisen von Philips*
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Eingestellt

PerfectCare AzurDampfbügeleisen

GC4924/20

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schnellstes Dampfbügeleisen von Philips*
Bügeln Sie von Jeans über Seide und Leinen bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – und das, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Das PerfectCare Azur liefert perfekte Ergebnisse, ohne dass die Gefahr besteht, dass Kleidung versengt wird oder glänzt. Bügeln geht jetzt einfach und schnell.
Alle Vorteile anzeigen

Jeans und Seide in einem Durchgang

Schnellstes Dampfbügeleisen von Philips*

  • 50 g/Min. Dampfleist., 200 g Dampfstoß

  • T-ionicGlide Bügelsohle

  • Autom. Sicherheitsabschalt. + Anti-Kalk

  • Sicher für alle bügelbaren Stoffe

100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich

100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich

100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich. Jetzt können Sie alle bügelbaren Kleidungsstücke nacheinander bügeln, ohne auf die Temperatur warten oder den Temperaturregler des Bügeleisens einstellen zu müssen.

100 % sicher auf allen bügelbaren Kleidungsstücken

100 % sicher auf allen bügelbaren Kleidungsstücken

100 % sicher auf allen Stoffen, selbst den empfindlichsten wie Seide, Kaschmir, Wolle und Polyester. Unabhängige Testinstitute für Bügeleisen haben PerfectCare auf den empfindlichsten bügelbaren Stoffen getestet und bestätigen die herausragenden Bügelergebnisse.

100 %-ige Geschwindigkeit auf allen Stoffen, kein schnelleres Bügeleisen

100 %-ige Geschwindigkeit beim Bügeln, kein Sortieren der Wäsche erforderlich. Bügeln Sie alle Ihre Kleidungsstücke mit effektiverem Dampfstoß.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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5.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

14/03/2021

Portugal

Portugal

Philips Mitarbeiter(in)

Excelente

[Employee of philipsglobal] Muito bom, engoma que é uma maravilha, super leve , prático e muito eficaz. Estou adorando o meu mais recente amigo!

Vorteile

Eficaz, leve, muito prático!

Nachteile

Só a cor.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Azur GC4924/20 Ferro a vapor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Mit anderen Philips Dampfbügeleisen getestet