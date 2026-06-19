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  • Schneller, einfacher und cleverer
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Eingestellt

Azur Performer PlusDampfbügeleisen

GC4521/17

1 Auszeichnung

Schneller, einfacher und cleverer
Das Philips Dampfbügeleisen Azur Performer kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit. Die Quick Calc Release Funktion mit höchster Bewertung, die T-ionicGlide Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit und die Funktion zur automatischen Sicherheitsabschaltung bieten Ihnen optimale Bügelergebnisse im Handumdrehen.
Alle Vorteile anzeigen

Mit unserer Bügelsohle mit bisher bester Gleitfähigkeit

Schneller, einfacher und cleverer

  • 50 g/min Dampfausstoß, 200 g Dampfstoß

  • T-ionicGlide Bügelsohle

  • Autom. Sicherheitsabschalt. + Anti-Kalk

  • 2.600 Watt

2.600 W für schnelles Aufheizen und optimale Leistung

2.600 W für schnelles Aufheizen und optimale Leistung

2.600 W für schnelles Aufheizen und optimale Leistung.

Dampfausstoß von bis zu 50 g/min für effektiveres Glätten

Dampfausstoß von bis zu 50 g/min für effektiveres Glätten

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 50 g/min – ideal zum Glätten aller Falten.

Dampfstoß von bis zu 200 g

Dampfstoß von bis zu 200 g

Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Bügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.

Technische Daten

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