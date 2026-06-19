Kompakte Lösung für einfaches Glätten

Dieser tragbare Dampfglätter ist perfekt für empfindliche Stoffe, schwer zu bügelnde Stellen sowie zur Auffrischung jeglicher Kleidung und Polster geeignet – ganz ohne Brandflecken. Dank des leichten und kompakten Designs kann er überall problemlos verwendet werden. Dampf an und los geht's!