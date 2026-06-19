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  • Kompakte Lösung für einfaches Glätten
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Eingestellt

Steam&GoTragbarer Dampfglätter

GC351/20

1 Auszeichnung

Kompakte Lösung für einfaches Glätten
Dieser tragbare Dampfglätter ist perfekt für empfindliche Stoffe, schwer zu bügelnde Stellen sowie zur Auffrischung jeglicher Kleidung und Polster geeignet – ganz ohne Brandflecken. Dank des leichten und kompakten Designs kann er überall problemlos verwendet werden. Dampf an und los geht's!
Alle Vorteile anzeigen

Ideales Bügeleisenzubehör, kein Bügelbrett erforderlich

Kompakte Lösung für einfaches Glätten

  • 1.000 W, bis zu 20 g/min

  • Vertikaldampf

  • Abnehmbarer 70-ml-Wasserbehälter

Automatischer gleichmäßiger Dampfausstoß für einfaches Glätten

Automatischer gleichmäßiger Dampfausstoß für einfaches Glätten

Eine elektrische Pumpe sorgt automatisch für einen gleichmäßigen Dampfausstoß zum einfachen und schnellen Glätten.

Bürstenaufsatz für dickere Stoffe

Bürstenaufsatz für dickere Stoffe

Der Bürstenaufsatz öffnet die Fasern, damit der Dampf besser in den Stoff eindringen kann. Er ist besonders gut für dickere Kleidung wie Jacken und Mäntel geeignet und hilft dabei, Schmutz und Knötchen zu entfernen.

Sicher auf allen bügelbaren Stoffen, garantiert keine Brandflecken

Sicher auf allen bügelbaren Stoffen, garantiert keine Brandflecken

Der Dampfglätter ist für alle bügelbaren Stoffe und Kleidungsstücke geeignet. Die Dampfplatte kann ohne Bedenken und Gefahr von Brandflecken auf allen Kleidungsstücken angewendet werden – eine hervorragende Lösung für empfindliche Stoffe wie Seide.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Von einem externem Institut auf folgende Bakterien bei 1 Minute Dampfzeit geprüft: Escherichia coli ATCC 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.