Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
GC351/20
1.000 W, bis zu 20 g/min
Vertikaldampf
Abnehmbarer 70-ml-Wasserbehälter
Eine elektrische Pumpe sorgt automatisch für einen gleichmäßigen Dampfausstoß zum einfachen und schnellen Glätten.
Der Bürstenaufsatz öffnet die Fasern, damit der Dampf besser in den Stoff eindringen kann. Er ist besonders gut für dickere Kleidung wie Jacken und Mäntel geeignet und hilft dabei, Schmutz und Knötchen zu entfernen.
Der Dampfglätter ist für alle bügelbaren Stoffe und Kleidungsstücke geeignet. Die Dampfplatte kann ohne Bedenken und Gefahr von Brandflecken auf allen Kleidungsstücken angewendet werden – eine hervorragende Lösung für empfindliche Stoffe wie Seide.
Auszeichnungen
Bewertungen
Von einem externem Institut auf folgende Bakterien bei 1 Minute Dampfzeit geprüft: Escherichia coli ATCC 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.