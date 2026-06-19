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Eingestellt
GC2982/30
35 g/Min Dampfleist., 130 g Dampfstoß
SteamGlide Bügelsohle
Anti-Kalk
2.300 Watt
Konstante Dampfleistung bis zu 35 g/Min. für effektives Glätten
Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Dampfbügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.
Die SteamGlide Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für dein Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.
Auszeichnungen
Bewertungen