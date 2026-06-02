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2-in-1 Bügeleisen & SteamerOneTurn

GC215/20

4.5
| (2) Bewertungen
Perfekt gebügelt und gesteamt - im Handumdrehen
Philips OneTurn kombiniert Bügeleisen & Steamer in einem Gerät: kraftvoll, präzise und mühelos. Kein Brett, kein Warten – für glatte Ergebnisse in Rekordzeit.**
Alle Vorteile anzeigen

Mit OmniDrive Steam-Technologie für doppelt so schnelle Bügelergebnisse.**

Perfekt gebügelt und gesteamt - im Handumdrehen

  • Sofort losbügeln – ohne Brett, ohne Aufwand

  • Ergebnisse wie vom Bügeleisen – aber halb so schwer

  • Ein Turn, zwei Funktionen: easy zwischen Bügeln und Steamen wechseln

  • Drehbarer Bügelkopf für Präzision oder Speed – dein Stoff, deine Wahl

  • Stylisch & kompakt – passt perfekt in jedes Zuhause

Startklar in Sekunden – ohne Brett, ohne Warten

Startklar in Sekunden – ohne Brett, ohne Warten

Leistungsstark genug für komplette Bügelsessions und in Sekundenschnelle bereit für schnelle Fresh-Ups – der kompakte Philips OneTurn macht Textilpflege mühelos. Kein Aufbau, kein Warten – nur bügelglatte Ergebnisse, wann immer du sie brauchst. Mit seiner SoftBoard Bügelmatte verwandelt OneTurn jede Oberfläche in eine Bügelstation und liefert dir perfekte Ergebnisse ohne den Aufwand eines herkömmlichen Bügelbretts – dein Raum, deine Regeln.

Ergebnisse wie vom Bügeleisen – aber halb so schwer

Ergebnisse wie vom Bügeleisen – aber halb so schwer

Erlebe die volle Bügelpower ohne ein sperriges Dampfbügeleisen. Unsere innovative OmniDrive Steam-Technologie liefert kraftvollen Dampf - garantiert ohne Wasserflecken* - für makellose Ergebnisse wie vom Bügeleisen auf jedem Stoff – von zarter Seide bis fester Baumwolle.

Vom Bügeleisen zum Steamer mit einer einfachen Drehung

Vom Bügeleisen zum Steamer mit einer einfachen Drehung

Kraftvolle Bügelergebnisse oder sanftes Steamen – beides in einem leichten Gerät. Wechsel einfach zwischen horizontalem Bügeln für dickere Stoffe und vertikalem Steamen für feine Teile. Der starke Dauerdampf (45 g/min) sorgt aus jeder Position für makellose Looks.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

2

Bewertungen

3
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1

02/06/2026

Deutschland

Deutschland

Ab jetzt macht Bügeln Spaß

Dieses Bügeleisen hat mich durch die Kombination aus Dampfglätter und Bügeleisen überzeugt.Besonders gut gefällt mir der drehbare Kopf,mit dem ich ganz einfach zwischen zwei Positionen wechseln und sowohl horizontal als auch vertikal dämpfen kann.Ein weiterer Pluspunkt ist das geringe Gewicht und die einfache Handhabung.Das Gerät eignet sich auch hervorragend für Reisen,da man kein klassisches Bügelbrett benötigt und hat einen zusätzlich eine Softboard/Bügelmatte im Set dabei. Das komplette Set braucht noch viel Platz es passt in einfachen Regal sowie im Reisekoffer. Sehr praktisch finde ich außerdem die beiden austauschbaren Wassertanks- einen kleineren sowie einen größeren.So kann man je nach Bedarf den passenden Tank verwenden.Ich bin positiv überrascht von dem Gerät. Die Kleidung wird schnell und unkompliziert glatt,und das Bügeln macht dadurch deutlich mehr Spaß als mit einem herkömmlichen Bügeleisen. Außerdem gibt’s eine passende und praktische hitzebeständige Ablage/Dock . Ganz wichtig den Wassertank nach der Benutzung leeren damit es keine Verkalkung entsteht. Insgesamt bin ich sehr zufrieden und kann den Phillips One Turn GC215/20 uneingeschränkt weiterempfohlen.

Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn verfasst

Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn verfasst

30/06/2026

Deutschland

Deutschland

Top

Mein mini Game Changer. Liebe den Bügeleisen/ Steamer. Bei mir muss immer alles schnell gehen und mit dem geht alles super schnell. Das Design ist wunderschön, die Handhabunh perfekt und das Ergebnis erstaunlich.

Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn verfasst

Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Für typischen Haushaltsgebrauch. Regelmäßige Wartung ist für optimale Leistung unerlässlich, periodisches Spülen ist erforderlich

  2. Im Vergleich zu Philips Dampfbügeleisen mit einem Durchschnittsgewicht von 2 kg und einer Aufheizzeit von etwa 2 Minuten

  3. Es wird empfohlen, die Spülfunktion nach jedem Monat Nutzung zu verwenden, um eine gute Dampfleistung zu erhalten. Wenn du in einem Gebiet mit hartem Wasser lebst, nutze die Funktion häufiger

  4. Basierend auf der Dampfleistung, verglichen mit dem Philips Dampfbügeleisen (DST6120) im Standardmodus

  5. 1800W bei 240V

  6. Verwende das SoftBoard nur auf einer flachen, hitze- und dampfbeständigen Oberflächen. Dampf kann bestimmte Materialoberflächen oder Möbel beschädigen oder verfärben