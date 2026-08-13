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Eingestellt
GC202/30
Der Bügelbrettbezug besteht zu 100 % aus Baumwolle und ist mit Schaumstoff- und Filzschichten unterlegt. Mit dieser Kombination erhalten Sie eine praktische Bügeloberfläche mit hoher Gleitfähigkeit.
Die Höhe des Bügelbretts lässt sich mit einem Hebel unterhalb der Bügelbrettoberfläche ganz einfach auf Ihre Größe anpassen. Die Höhe lässt sich auf 70 bis 94 cm einstellen.
Bei diesem Bügelbrett wurde besonders auf zusätzliche Stabilität geachtet. Das spezielle Design der Beine mit rutschfesten Standfüßen sorgt für einen sicheren und stabilen Stand des Bretts.
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