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Eingestellt

EasySpeedDampfbügeleisen

GC1741/70

4.5

| (259) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Einfach und effektiv

Mit dem EasySpeed Bügeleisen bügeln Sie mühelos und effektiv mit viel Dampf, um hartnäckige Falten zu entfernen. Mit antihaftbeschichteter Bügelsohle für müheloses Gleiten auf allen Stoffen und Calc-Clean-Funktion für dauerhafte Leistung.

Alle Vorteile anzeigen

4 Dampfeinstellungen für bessere Bügelergebnisse

Einfach und effektiv

  • Dampfstoß von bis zu 90 g

  • Antihaftbeschichtete Bügelsohle

  • Anti-Kalk

Großer 220-ml-Wasserbehälter für längeres Bügeln

Großer 220-ml-Wasserbehälter für längeres Bügeln

Da ein Nachfüllen dank des extragroßen 220-ml-Wasserbehälters weniger häufig erforderlich ist, kannst du mehr Kleidungsstücke in einem Arbeitsgang bügeln.

4 Dampfeinstellungen für bessere Bügelergebnisse auf allen Stoffen

Calc-Clean-Taste für anhaltende Dampfleistung

Calc-Clean-Taste für anhaltende Dampfleistung

Dieses Dampfbügeleisen kann mit normalem Leitungswasser betrieben werden. Die Calc-Clean-Taste ermöglicht es, Kalkablagerungen ganz einfach aus dem Bügeleisen zu entfernen. Um die Leistungsfähigkeit des Philips Dampfbügeleisens beizubehalten, solltest du bei Verwendung von normalem Leitungswasser diese Calc-Clean-Funktion einmal im Monat nutzen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

259

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

08/07/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Bügeleisenkauf

Preis und Qualität stimmen. Gut gekauft. Empfehlenswert

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1751/80 Dampfbügeleisen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1751/80 Dampfbügeleisen verfasst

09/11/2021

Deutschland

Deutschland

Das Bügeleisen ist super

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Die Funktion des Bügeleisen hat mich absolut überzeugt. Das Ergebnis der Wäsche ist ohne großen Aufwand sehr zufriedenstellend, das Wasser leicht einzuführen. Das Bügeleisen ist nicht zu laut. Ich kann eine klare Empfehlung aussprechen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1740/20 Dampfbügeleisen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1740/20 Dampfbügeleisen verfasst

09/11/2021

Deutschland

Deutschland

Das Produkt us fantastisch

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich habe diesen Test gewählt, weil ich wirklich neugierig war, wie viele Funktionen das Produkt hat und ob es wirklich das ist, was es erklärt hat. Auf den ersten Blick erhielt ich das Produkt in einer sehr schönen Verpackung und in der Verpackung befanden sich einige schützende luftgefüllte Plastiktüten, um das Produkt vor Beschädigungen auf dem Weg zu schützen. das eigentliche dampfbügelpaket sieht sehr einheitlich und hübsch aus. Es ist wirklich einfach, sich an das Produkt anzupassen, da es mit einer Anleitung geliefert wird. Auf den ersten Blick auf das Bügeleisen ist es wirklich hübsch. Die Farbe ist sehr ruhig und schön, das Kabel ist ziemlich lang, so dass die Verwendung des Bügeleisens von einem Stecker kein Problem wäre. Es hat erstaunliche Funktion und ich liebe es. Ich würde dieses Produkt für Studenten und jüngere Erwachsene empfehlen, da es sich sehr leicht bewegen lässt und sehr formell aussieht. Es ist sehr einfach in einem Kleiderschrank oder so zu platzieren. Insgesamt ist das Produkt fantastisch und ich würde es auf jeden Fall anderen empfehlen, es auch auszuprobieren. Dankeschön

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1740/20 Dampfbügeleisen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1740/20 Dampfbügeleisen verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Als die Vorgängermodelle der Comfort Serie