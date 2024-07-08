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Eingestellt
Einfach und effektiv
Mit dem EasySpeed Bügeleisen bügeln Sie mühelos und effektiv mit viel Dampf, um hartnäckige Falten zu entfernen. Mit antihaftbeschichteter Bügelsohle für müheloses Gleiten auf allen Stoffen und Calc-Clean-Funktion für dauerhafte Leistung.
Dampfstoß von bis zu 90 g
Antihaftbeschichtete Bügelsohle
Anti-Kalk
Da ein Nachfüllen dank des extragroßen 220-ml-Wasserbehälters weniger häufig erforderlich ist, kannst du mehr Kleidungsstücke in einem Arbeitsgang bügeln.
Dieses Dampfbügeleisen kann mit normalem Leitungswasser betrieben werden. Die Calc-Clean-Taste ermöglicht es, Kalkablagerungen ganz einfach aus dem Bügeleisen zu entfernen. Um die Leistungsfähigkeit des Philips Dampfbügeleisens beizubehalten, solltest du bei Verwendung von normalem Leitungswasser diese Calc-Clean-Funktion einmal im Monat nutzen.
Auszeichnungen
4.5
von 5
259
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
sabista
08/07/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bügeleisenkauf
Preis und Qualität stimmen. Gut gekauft. Empfehlenswert
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1751/80 Dampfbügeleisen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1751/80 Dampfbügeleisen verfasst
Urmele69
09/11/2021
Deutschland
Das Bügeleisen ist super
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Die Funktion des Bügeleisen hat mich absolut überzeugt. Das Ergebnis der Wäsche ist ohne großen Aufwand sehr zufriedenstellend, das Wasser leicht einzuführen. Das Bügeleisen ist nicht zu laut. Ich kann eine klare Empfehlung aussprechen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1740/20 Dampfbügeleisen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1740/20 Dampfbügeleisen verfasst
Jessmens
09/11/2021
Deutschland
Das Produkt us fantastisch
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich habe diesen Test gewählt, weil ich wirklich neugierig war, wie viele Funktionen das Produkt hat und ob es wirklich das ist, was es erklärt hat. Auf den ersten Blick erhielt ich das Produkt in einer sehr schönen Verpackung und in der Verpackung befanden sich einige schützende luftgefüllte Plastiktüten, um das Produkt vor Beschädigungen auf dem Weg zu schützen. das eigentliche dampfbügelpaket sieht sehr einheitlich und hübsch aus. Es ist wirklich einfach, sich an das Produkt anzupassen, da es mit einer Anleitung geliefert wird. Auf den ersten Blick auf das Bügeleisen ist es wirklich hübsch. Die Farbe ist sehr ruhig und schön, das Kabel ist ziemlich lang, so dass die Verwendung des Bügeleisens von einem Stecker kein Problem wäre. Es hat erstaunliche Funktion und ich liebe es. Ich würde dieses Produkt für Studenten und jüngere Erwachsene empfehlen, da es sich sehr leicht bewegen lässt und sehr formell aussieht. Es ist sehr einfach in einem Kleiderschrank oder so zu platzieren. Insgesamt ist das Produkt fantastisch und ich würde es auf jeden Fall anderen empfehlen, es auch auszuprobieren. Dankeschön
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1740/20 Dampfbügeleisen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Als die Vorgängermodelle der Comfort Serie