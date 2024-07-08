[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Das Dampfbügeleisen wurde mir im Rahmen eines Produkttests von Philips kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Paket kam gut verpackt an und die Bedienungsanleitung war kinderleicht zu verstehen. Der erste Anblick des Bügeleisens war echt sehenswert. Es hat ein zeitloses Design und liegt aufgrund des enorm leichten Gewichts extrem gut in der Hand. Für mich persönlich ist es sehr wichtig, dass ein Bügeleisen sehr schnell und effektiv arbeitet, da ich meine Hemden am Morgen vor der Arbeit frisch bügle. Nach ausgiebigen Tests und Vergleichen zu meinem alten Bügeleisen muss ich echt eine Steigerung feststellen. Das Produkt kann eine große Menge Dampf zur Verfügung stellen, wodurch ich präparierte hartnäckige Falten sehr schnell glätten konnte. Sehr positiv fiel mir auch die Gleitfähigkeit des Bügeleisens auf, wodurch man widerstandslos über sämtliche Stoffe kommt. Ein weiterer positiver Aspekt ist für mich auch das überdurchschnittlich große Loch zur Befüllung mit Wasser, welches es ermöglicht viel Wasser ohne Verschütten zu befüllen. Der einzige Aspekt der mir negativ aufgefallen ist, ist dass es hin und wieder bei Schieflage nach Gebrauch leicht tropft. Alles in Allem bin ich mit dem Produkt überglücklich, da es vollumfänglich sehr überzeugt. Es glänzt mit seinem super Design mit dem man um jeden Knopf und Schnitt kommt, mit enormer Leistung auf allen Dampfeinstellungen und einer sehr angenehmen Handlichkeit. Mein tägliches Bügeln wurde durch dieses Produkt wesentlich effizienter und angenehmer. Klare Kaufempfehlung!