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Eingestellt

EasySpeedDampfbügeleisen

GC1029/90

1 Auszeichnung

Schnell von Anfang an
Mit diesem EasySpeed Plus Bügeleisen bügeln Sie dank folgender Merkmale noch schneller: Dreifache Präzisionsspitze, gleichmäßige Wärmeverteilung entlang der Bügelsohle und konstanter Dampfausstoß.
Alle Vorteile anzeigen

3 Funktionen für schnelleres Bügeln

Schnell von Anfang an

  • 25 g/Min. Dampfleist., 100 g Dampfstoß

  • 2.000 W

  • Automatische Sicherheitsabschaltung

Dampfstoß von 100 g glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten

Dampfstoß von 100 g glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten

Dampfstoß von bis zu 100 g zum schnellen Glätten von selbst hartnäckigsten Falten.

Spraydüse für gleichmäßiges Befeuchten der Bügelwäsche

Spraydüse für gleichmäßiges Befeuchten der Bügelwäsche

Die Spraydüse erzeugt einen feinen Dampfnebel zum gleichmäßigen Anfeuchten des Stoffes, sodass Falten sich leichter ausbügeln lassen.

Calc Clean-Taste für leichtes Entkalken Ihres Bügeleisens

Calc Clean-Taste für leichtes Entkalken Ihres Bügeleisens

Dieses Dampfbügeleisen kann mit normalem Leitungswasser betrieben werden. Die Calc-Clean-Funktion ermöglicht es, Kalkablagerungen ganz einfach aus Ihrem Bügeleisen zu entfernen. Um die Leistungsfähigkeit Ihres Philips Dampfbügeleisens beizubehalten, sollten Sie bei Verwendung von normalem Leitungswasser diese Calc-Clean-Funktion einmal im Monat nutzen.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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