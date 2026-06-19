Calc Clean-Taste für leichtes Entkalken Ihres Bügeleisens

Dieses Dampfbügeleisen kann mit normalem Leitungswasser betrieben werden. Die Calc-Clean-Funktion ermöglicht es, Kalkablagerungen ganz einfach aus Ihrem Bügeleisen zu entfernen. Um die Leistungsfähigkeit Ihres Philips Dampfbügeleisens beizubehalten, sollten Sie bei Verwendung von normalem Leitungswasser diese Calc-Clean-Funktion einmal im Monat nutzen.