ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Hauptbild
  • Produktfoto von vorne
  • Hauptbild

Eingestellt

HiFi-Minisystem

FX15/12

4.9

| (10) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Gewaltiger Sound jetzt auch kabellos

Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth® von jedem Smart-Gerät mit NFC-Technologie für eine sofortige Kopplung. Der Dual-Verstärker sorgt für eine bessere Klangqualität, und eine Gesamtausgangsleistung von 180 W verleiht der Musik eine gewisse Schlagkraft.

Alle Vorteile anzeigen

Gewaltiger Sound jetzt auch kabellos

  • Bluetooth® und NFC

  • Max. 180 W, Dual-Verstärker

Anschlüsse für Fernseher oder DVD-Player

0

Genießen Sie MP3-Musik direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte

Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik

Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik

Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.9

von 5

10

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

18/12/2021

España

España

La mejor compra que he hecho

Esta espectacular, su diseño y su calidad de sonido son increibles, la mejor compra que he echo en calidad y precio

Nachteile

Ninguna

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FX15 Minicadena Hi-Fi verfasst

Datum der Benutzung 2020-12-18

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FX15 Minicadena Hi-Fi verfasst

Datum der Benutzung 2020-12-18

24/05/2020

España

España

Calidad y potencia fantastica

Me gusta su diseño y su calidad de sonido, por poner un pero el cable de alimentación es corto

Diese Bewertung wurde für FX15 Minicadena Hi-Fi verfasst

Datum der Benutzung 2018-05-24

Diese Bewertung wurde für FX15 Minicadena Hi-Fi verfasst

Datum der Benutzung 2018-05-24

01/11/2018

Norge

Norge

Fantastiske funksjoner og lyd

Helt fantastisk klar lyd og sound og design og produkt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FX15 Mini Hi-Fi System verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FX15 Mini Hi-Fi System verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.