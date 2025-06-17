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        Eingestellt

        SDHC-Karten

        FM32MP45D/00

        1

        | (2) Bewertungen

        Klein und leicht für die Verwendung unterwegs

        Diese kompakte Micro-SDHC-Karte unterstützt eine Speicherkapazität von 32 GB, einschließlich Klasse 10 UHS-I U1. Das Produkt enthält 2 Packungen mit Adapter.

        Alle Vorteile anzeigen

        Micro-SDHC 32 GB mit Adapter

        Klein und leicht für die Verwendung unterwegs

        • 32 GB

        • Klasse 10

        • UHS-I

        • Doppelpack

        32 GB Speicherkapazität für große Dateien

        Mit der nützlichen Speicherkapazität von 32 GB können Sie viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops austauschen, teilen und speichern.

        Superschnelle Übertragungsgeschwindigkeit mit Klasse 10 SDHC-Karten

        Dank der Leistung und der schnellen Übertragungsgeschwindigkeiten dieser Klasse 10 SDHC-Karte müssen Sie nicht mehr lang auf die Übertragung Ihrer Daten warten!

        Technische Daten

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        Bewertungen

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        1.0

        von 5

        2

        Bewertungen

        5
        4
        3
        2

        17/06/2025

        España

        España

        No funciona

        He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.

        Diese Bewertung wurde für FM32MP45D Tarjetas SDHC verfasst

        Datum der Benutzung 2025-05-17

        Diese Bewertung wurde für FM32MP45D Tarjetas SDHC verfasst

        Datum der Benutzung 2025-05-17

        23/01/2024

        France

        France

        2 cartes illisibles - toutes les données perdues

        Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.

        Vorteile

        aucun

        Nachteile

        produit non fiable

        Diese Bewertung wurde für FM32MP45D Cartes SDHC verfasst

        Datum der Benutzung 2023-07-23

        Diese Bewertung wurde für FM32MP45D Cartes SDHC verfasst

        Datum der Benutzung 2023-07-23

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