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        Eingestellt

        SSD

        FM25SM130B/00

        Benutzerfreundlich mit Plug & Play

        Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Das Solid-State-Laufwerk (SSD) von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und kostengünstig.

        Alle Vorteile anzeigen

        Dateien blitzschnell austauschen!

        Benutzerfreundlich mit Plug & Play

        • 256 GB

        • Solid-State-Drive

        Aktueller USB-Stick dank des farbenfrohen Designs

        Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Gelb, Pink, Purpur, Grün, Blau oder Orange, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und den Spaßfaktor zu genießen.

        Schnelle Datenübertragung über Highspeed-USB 2.0

        Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.

        256 GB Speicherkapazität für große Datendateien

        Mit der nützlichen Speicherkapazität von bis zu 256 GB können Sie gemeinsam mit anderen auf viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Port Ihres PCs oder Laptops zugreifen und diese Dateien auch speichern.

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        Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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