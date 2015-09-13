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Eingestellt

Steam PlusBodenreiniger zum Fegen und Dampfen

FC8056/01

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Halten Sie Ihre Böden mit Dampf glänzend sauber

Gebrauchsfertiges Ersatzset mit zwei waschbaren und wiederverwendbaren Microfaserkissen und ein Aktivkalkfilter, der die Lebensdauer Ihres Philips SteamPlus Dampfreinigers verlängert.

Alle Vorteile anzeigen

Kompatibel mit dem DampfPlus FC7020 Dampfreiniger

Halten Sie Ihre Böden mit Dampf glänzend sauber

  • 2 abwaschbare Mikrofaserbürsten

  • 1 Aktivkalkfilter

  • Austausch alle 6 Monate

  • Kompatibel mit FC7020...21

Einfacher Austausch und Befestigung

Einfacher Austausch und Befestigung

Im Lieferumfang sind zwei waschbare und haltbare Mikrofaserpolster enthalten. Mit dem weichen Mikrofasermaterial werden Staub und Schmutzpartikel sanft gelöst, angehoben und aufgenommen. Schmutz wird effektiv und schonend entfernt. Die Mikrofaserpolster sind waschmaschinenfest und lassen sich leicht anbringen und abnehmen. Es wird empfohlen, jedes Polster alle 6 Monate auszutauschen, um hygienische Reinigungsergebnisse mit dem SteamPlus Dampfreiniger zu erhalten.

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres DampfPlus-Reinigers

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres DampfPlus-Reinigers

Der SteamPlus wurde speziell für den Gebrauch mit Leitungswasser entwickelt. Der Aktivkalkfilter entkalkt das Wasser automatisch. Es wird empfohlen, den Aktivkalkfilter mindestens alle 6 Monate auszutauschen, um Verkalkung vorzubeugen und während der gesamten Lebensdauer hervorragende Leistung genießen zu können. Tauschen Sie den Filter, der sich unterhalb des Wasserbehälters befindet, einfach aus, um die Lebensdauer Ihres SteamPlus Dampfreinigers zu erhöhen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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13/09/2015

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Praticissimo kit di ricambio

Ottimo kit di ricambio,facile da sostituire il filtro anticalcare.Sostituito il filtro la mia Steam Plus è tornata come nuova.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Steam Plus FC8056/01 Sistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore verfasst

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