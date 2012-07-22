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Eingestellt

Abluftfilter

FC8030

4.5
| (6) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Sorgt in Ihrem Zuhause für saubere und gesunde Luft
Dieser AFS-Staubsaugerfilter gewährleistet eine außerordentlich gute Filterung der Abluft. Für eine optimale Filterleistung sollte der AFS-Filter alle 6 Monate ausgetauscht werden.
Alle Vorteile anzeigen

AFS-Mikrofilter

Sorgt in Ihrem Zuhause für saubere und gesunde Luft

  • 1 AFS-Mikrofilter

  • Sehr gute Filterung

  • Alle 6 Monate austauschen

  • Kompatibel mit FC9300...19

AFS-Mikrofilter für saubere Luft

Der AFS-Mikrofilter nimmt feinen Staub auf, bevor die Luft für eine staubfreie Umgebung und saubere Luft ausgeblasen wird.

Originalabluftfilter von Philips

Originalabluftfilter von Philips

S-Filter als Standardabluftfilter

S-Filter als Standardabluftfilter

Als Abluftfilter wird standardmäßig ein S-Filter verwendet, der gut erhältlich und anhand des Logos leicht zu erkennen ist. Der Filter passt sowohl in die meisten Staubsauger von Philips als auch in die Staubsauger von Electrolux, AEG, Volta und Tornado.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

6

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

22/07/2012

France

France

bon produit

meilleur rapport qualite prix trouve sur le net. Prix le plus bas et en plus sur le site du constructeur

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FC8030 Filtre sortie verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FC8030 Filtre sortie verfasst

09/10/2011

Nederland

Nederland

gewoon een prettig produkt

dit produkt voor mijn philips stofzuiger aangeschaft. makkelijk te plaatsen en volgens mij houd het veel klein stof tegen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FC8030 uitblaasfilter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FC8030 uitblaasfilter verfasst

09/10/2011

Nederland

Nederland

Gemakkelijk te verwisselen, neemt de stof goed op.

zeer goed product, makkelijk te plaatsen stofilter. Hygienisch.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FC8030 uitblaasfilter verfasst

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