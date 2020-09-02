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Eingestellt
4.6
von 5
56
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
NilorY
02/09/2020
België
Verifizierter Käufer
filtre parfaitement
Sac aspirateur performant, filtre parfaitement. Grande capacité
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Sacs pour aspirateur S-bag FC8021/03 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Sacs pour aspirateur S-bag FC8021/03 verfasst
Corex27
05/07/2020
België
Verifizierter Käufer
Excrllent rapport qualité prix
Pourquoi prendre un sac d'une autre marque si le prix est équivalent? J'ai mon aspirateur Philips depuis 10ans et il fonctionne toujours mieux que 2 autres aspirateurs supplémentaires sans sac dont je me suis débarrassé après 2 ans . Un aspirateur avec sac est plus efficace et durable. Mais il est donc important d'utiliser un sac de qualité.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Sacs pour aspirateur S-bag FC8021/03 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Sacs pour aspirateur S-bag FC8021/03 verfasst
aldo
20/03/2012
United Kingdom
durable and reliable
HAve been using these dustbags for years and they are extremely durable and reliable. Almost no space left in the bag when due to be changed. I vaccum my 2 bed flat twice a month and each bag lasts me 6 months.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für s-bag FC8021/03 Vacuum cleaner bags verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für s-bag FC8021/03 Vacuum cleaner bags verfasst