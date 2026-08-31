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Eingestellt

SmartPro EasyErsatzfilter-Set

FC8007/01

Ersatzset

Das Ersatzset ist mit SmartPro Easy-Saugrobotern kompatibel. Es enthält 2 Ultra-Hygiene-EPA12-Filter und 1 Paar Seitenbürsten, die ersetzt werden sollten, um die Lebensdauer Ihres Saugroboters zu verlängern.

Alle Vorteile anzeigen

Für SmartPro Easy

Ersatzset

  • 2 Ersatzfilter

  • 1 Paar Bürstenaufsätze

2 Ersatzfilter für optimale Leistung

Das Ersatzset enthält 2 Ersatzfilter, die eine optimale Reinigungsleistung sicherstellen

Extra lange Seitenbürsten zur Reinigung dort, wo sich Staub ansammelt

Extra lange Seitenbürsten zur Reinigung dort, wo sich Staub ansammelt

Mit seinen extra langen Seitenbürsten kommt er tiefer in die Ecken und näher an Wände und reinigt so die Stellen, wo sich Staub ansammelt.

Für eine längere Lebensdauer Ihres Geräts alle 4 Monate ersetzen

Für eine längere Lebensdauer Ihres Geräts alle 4 Monate ersetzen

Wechseln Sie den Filter alle 4 Monate, um die Lebensdauer Ihres Saugroboters zu verlängern.

Technische Daten

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