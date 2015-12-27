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Eingestellt
DTB855/10
Die Faszination von Sound
Holen Sie sich mit dieser Philips Mini-Stereoanlage Style in Ihr Zuhause. Streamen Sie Musik mühelos und kabellos über Bluetooth®, schließen Sie Ihren iPod/Ihr iPhone/Ihr iPad zum Laden und zur direkten Musikwiedergabe an, und steuern Sie Ihr DAB+-Radio und Ihre DigitalRadio App über SmartDAB.
Bluetooth® aptX
Dockingstation für iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, DAB+, UKW
USB-Anschluss zum Laden
Mit fortschrittlicher Technologie wird Musik über Bluetooth® auf die nächste Ebene gebracht. Standardmäßig verwendet Bluetooth®-Audio den SBC-Codec, der für die grundlegende Tonübertragung entwickelt wurde. Damit sind die Zuhörer manchmal enttäuscht und unzufrieden. Der Philips Lautsprecher ist aber mit kabelloser Bluetooth®-aptX®-Hi-Fi-Technologie ausgestattet – so erhalten Sie einen kräftigen, durchsetzungsfähigen und kristallklaren Klang. Er ist mit den neuesten Android™-Smartphones, -Tablets und anderen Geräten kompatibel. Damit bietet Philips jetzt die Tonqualität, die Sie erwarten. Musik hat sich kabellos noch nie so gut angehört.
Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.
Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.
3.3
von 5
3
Bewertungen
T228
27/12/2015
United Kingdom
Big sound
What an amazing docking station,deep Base that fills a room,brilliant Bluetooth connectivity ,I purchased the right product and very happy with it.Thanks phillips keep the premium quality products coming.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DTB855 Micro music system verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Raimund
22/06/2014
Deutschland
Sehr stylisch, Guter Klang
Das Gerät ist sehr stylisch und hat einen sehr guten Klang bei DAB + Das Display ist ausreichend, sollte aber regelbar sein.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DTB855 Mini Stereoanlage verfasst
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Leider2
21/04/2014
Deutschland
Das Gerät ist falsch konzipiert. Der Kauf wurde rückgängig gemacht.
Das Gerät hat guten Klang, ist auch recht hübsch. Leider hat es gravierende Mängel: 1. Die Uhrzeit ist schlecht und nicht stets ablesbar, auch viel zu klein (Vorbild sollte AJB3552 sein). 2. Der Klang ist dumpf, es fehlen die Höhen (vielleicht ist der unwirksame Synthesizer defekt) 3. Eine Buchse für den Anschluss einer Außenantenne fehlt (die Stabantenne ist nicht ausreichend).
Diese Bewertung wurde für DTB855 Mini Stereoanlage verfasst
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Musik mit Digital Right Management nicht unterstützt.