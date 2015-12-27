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Mini Stereoanlage

DTB855/10

3.3

| (3) Bewertungen

Die Faszination von Sound

Holen Sie sich mit dieser Philips Mini-Stereoanlage Style in Ihr Zuhause. Streamen Sie Musik mühelos und kabellos über Bluetooth®, schließen Sie Ihren iPod/Ihr iPhone/Ihr iPad zum Laden und zur direkten Musikwiedergabe an, und steuern Sie Ihr DAB+-Radio und Ihre DigitalRadio App über SmartDAB.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Die Faszination von Sound

  • Bluetooth® aptX

  • Dockingstation für iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, UKW

  • USB-Anschluss zum Laden

Kabellose Bluetooth®-aptX®-Hi-Fi-Musik-Streaming

Mit fortschrittlicher Technologie wird Musik über Bluetooth® auf die nächste Ebene gebracht. Standardmäßig verwendet Bluetooth®-Audio den SBC-Codec, der für die grundlegende Tonübertragung entwickelt wurde. Damit sind die Zuhörer manchmal enttäuscht und unzufrieden. Der Philips Lautsprecher ist aber mit kabelloser Bluetooth®-aptX®-Hi-Fi-Technologie ausgestattet – so erhalten Sie einen kräftigen, durchsetzungsfähigen und kristallklaren Klang. Er ist mit den neuesten Android™-Smartphones, -Tablets und anderen Geräten kompatibel. Damit bietet Philips jetzt die Tonqualität, die Sie erwarten. Musik hat sich kabellos noch nie so gut angehört.

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.3

von 5

3

Bewertungen

3
2

27/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Big sound

What an amazing docking station,deep Base that fills a room,brilliant Bluetooth connectivity ,I purchased the right product and very happy with it.Thanks phillips keep the premium quality products coming.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DTB855 Micro music system verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DTB855 Micro music system verfasst

22/06/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr stylisch, Guter Klang

Das Gerät ist sehr stylisch und hat einen sehr guten Klang bei DAB + Das Display ist ausreichend, sollte aber regelbar sein.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DTB855 Mini Stereoanlage verfasst

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Diese Bewertung wurde für DTB855 Mini Stereoanlage verfasst

21/04/2014

Deutschland

Deutschland

Das Gerät ist falsch konzipiert. Der Kauf wurde rückgängig gemacht.

Das Gerät hat guten Klang, ist auch recht hübsch. Leider hat es gravierende Mängel: 1. Die Uhrzeit ist schlecht und nicht stets ablesbar, auch viel zu klein (Vorbild sollte AJB3552 sein). 2. Der Klang ist dumpf, es fehlen die Höhen (vielleicht ist der unwirksame Synthesizer defekt) 3. Eine Buchse für den Anschluss einer Außenantenne fehlt (die Stabantenne ist nicht ausreichend).

Diese Bewertung wurde für DTB855 Mini Stereoanlage verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Musik mit Digital Right Management nicht unterstützt.