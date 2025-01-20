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DST8050/20
3.000 W Leistung
100 g/min Dauerdampf
Turbodampfstoß mit 260 g
Garantiert keine Brandflecken
Sofort losbügeln dank mehr Leistung für schnelles Aufheizen.
Die Azur 8000 Series liefert bis zu 100 g/min extra starken und gleichmäßigen Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.
Der extra lange Dampfstoß liefert mehr Leistung, um hartnäckige Falten aus dickeren Stoffen wie deiner Lieblingsjeans zu entfernen. Der Turbodampfstoß von bis zu 260 g sorgt für ein noch kraftvolleres Bügeln.
Auszeichnungen
3.0
von 5
2
Bewertungen
ale3andros
20/01/2025
Ελλάδα
Εξαιρετικό!
Το σίδερο είναι πάρα πολύ καλό, εύκολο και βολικό! Ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία, ανάλογα το ύφασμα. Έχει την επιλογή για αυτόματη ρύθμιση του ατμού, κατά την κίνηση, που διευκολύνει πολύ και επίσης έχει πολύ δυνατό ατμό, που διαρκεί. Το καλώδιο του είναι πάρα πάρα πολύ μακρύ και έχει και φίλτρο αλάτων. Κατά την λειτουργία του ατμού ακούγεται ένας θόρυβος (όχι ενοχλητικός) ο οποίος οφείλεται στην μετατροπή του νερού σε ατμό. Το αναφέρω για να μην ανησυχήσει κάποιος. Κάνει τέλιο σιδέρωμα! Ελπίζω να φανεί και ανθεκτικό στο χρόνο (έτσι δείχνει τουλάχιστον).
Vorteile
Δυνατός ατμός, αυτόματη ρύθμιση ατμού, αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας, φίλτρο αλάτων, μακρύ καλώδιο
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο verfasst
Cabrale
30/01/2024
Portugal
Verifizierter Käufer
O produto revela uma pessima qualidade
Este produto revela uma pessima qualiade na relação preço / Qualidade. Depois de 3 ou 4 utilizações avariou, e para piorar ainda as coisas, demorou mais de um mes para reparação. NÃO ACONSELHO MESMO. A politica de garantia internacional deixa muito a desejar para Portugal, em Inglaterra este produto era trocado de imediato.
Vorteile
Infelizmente não encontro nenhuma, para a marca que é
Nachteile
pessima qualidade
Diese Bewertung wurde für Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor verfasst
Diese Bewertung wurde für Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor verfasst