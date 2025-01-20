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Alle Serien

  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
  • Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang

Azur 8000 SeriesDampfbügeleisen

DST8050/20

3
| (2) Bewertungen

2 Auszeichnungen

Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang
Kraftvolles Bügeln mit unserem neuen Philips Azur 8000 Series. Mit 260-g-Turbodampf lassen sich jetzt auch die hartnäckigsten Falten gleich beim ersten Durchgang beseitigen. Dank 3.000 W Leistung kannst du sofort anfangen und erzielst mit einem starken, gleichmäßigen Dampfausstoß perfekte Ergebnisse.
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Der stärkste Dampfstoß mit intelligenter Leistung

Perfekte Ergebnisse in einem Durchgang

  • 3.000 W Leistung

  • 100 g/min Dauerdampf

  • Turbodampfstoß mit 260 g

  • Garantiert keine Brandflecken

3.000 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung

3.000 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung

Sofort losbügeln dank mehr Leistung für schnelles Aufheizen.

Bis zu 100 g/min starker, kontinuierlicher Dampf

Bis zu 100 g/min starker, kontinuierlicher Dampf

Die Azur 8000 Series liefert bis zu 100 g/min extra starken und gleichmäßigen Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.

Turbodampfstoß von 260 g glättet selbst die hartnäckigsten Falten

Turbodampfstoß von 260 g glättet selbst die hartnäckigsten Falten

Der extra lange Dampfstoß liefert mehr Leistung, um hartnäckige Falten aus dickeren Stoffen wie deiner Lieblingsjeans zu entfernen. Der Turbodampfstoß von bis zu 260 g sorgt für ein noch kraftvolleres Bügeln.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.0

von 5

2

Bewertungen

4
3
2

20/01/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό!

Το σίδερο είναι πάρα πολύ καλό, εύκολο και βολικό! Ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία, ανάλογα το ύφασμα. Έχει την επιλογή για αυτόματη ρύθμιση του ατμού, κατά την κίνηση, που διευκολύνει πολύ και επίσης έχει πολύ δυνατό ατμό, που διαρκεί. Το καλώδιο του είναι πάρα πάρα πολύ μακρύ και έχει και φίλτρο αλάτων. Κατά την λειτουργία του ατμού ακούγεται ένας θόρυβος (όχι ενοχλητικός) ο οποίος οφείλεται στην μετατροπή του νερού σε ατμό. Το αναφέρω για να μην ανησυχήσει κάποιος. Κάνει τέλιο σιδέρωμα! Ελπίζω να φανεί και ανθεκτικό στο χρόνο (έτσι δείχνει τουλάχιστον).

Vorteile

Δυνατός ατμός, αυτόματη ρύθμιση ατμού, αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας, φίλτρο αλάτων, μακρύ καλώδιο

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο verfasst

30/01/2024

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

O produto revela uma pessima qualidade

Este produto revela uma pessima qualiade na relação preço / Qualidade. Depois de 3 ou 4 utilizações avariou, e para piorar ainda as coisas, demorou mais de um mes para reparação. NÃO ACONSELHO MESMO. A politica de garantia internacional deixa muito a desejar para Portugal, em Inglaterra este produto era trocado de imediato.

Vorteile

Infelizmente não encontro nenhuma, para a marca que é

Nachteile

pessima qualidade

Diese Bewertung wurde für Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor verfasst

Diese Bewertung wurde für Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor verfasst

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