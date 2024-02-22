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3.000 W Leistung
Gleichmäßiger Dauerdampf mit 80 g/min
Turbodampfstoß von 240 g
Garantiert keine Brandflecken
Die kontinuierliche Dampfleistung von 80 g/min sorgt dafür, dass jeder Gleitvorgang effizient genutzt wird und Falten schneller geglättet werden.
Eine optimale Einstellung. Garantiert keine Brandflecken. Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert keine Brandflecken auf bügelbaren Stoffen. Bügele von Jeans über Seide und Leinen bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – kein lästiges Warten mehr, bis die Temperatur angepasst ist, und auch das Vorsortieren der Kleidung gehört nun der Vergangenheit an.
Quick Calc Release trägt zur dauerhaften Leistungsoptimierung bei, indem Kalkablagerungen entfernt werden.
Auszeichnungen
2.3
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Mp3k
22/02/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Beste Buegeleisen das wir je gehabt haben
Leicht zu bedienen Sensoren machen Einstellungen automatisch und es gleitet sehr leicht an allen Textilien die wir bügeln….. Können wir nur empfehlen 👍
Vorteile
Automatik leichte gleitung schnell
Nachteile
Keine bemerkt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen verfasst
Μαριν
22/09/2025
Ελλάδα
Πολύ κακό σιδερο. Δεν σιδερώνει ούτε απλό t-shirt, απλά πατάει τα τσαλακωματα. Θέλει μισό γέμισμα νερού για κάθε ρούχο..το καλώδιο τεράστιο. Μπλεχτηκε στα πόδια μου και για να μην καώ το άφησα να πέσει κάτω. Ίδια κακή απόδοση με πριν πέσει..
Diese Bewertung wurde für Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο verfasst
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ULVER111
26/04/2025
Ελλάδα
Χάλια Μαύρα
Το σίδερο χάλασε σε 18 μήνες. Αλλαγή πλακέτας σύμφωνα με επίσημο αντιπρόσωπο η οποία καλύπτεται από την εγγύηση. 1 μήνα τώρα περιμένω το ανταλλακτικό από Ολλανδία. 2 μήνες τώρα χωρίς σίδερο. Χάλια Μαύρα
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