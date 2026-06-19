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Müheloses Bügeln mit unserem neuen Philips Azur 8000 Series. Dank 3.000 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung kannst du sofort anfangen. Unsere OptimalTEMP Technologie verursacht garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen und bietet damit beruhigende Sicherheit.