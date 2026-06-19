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Azur 8000 SeriesDampfbügeleisen

DST8020/20

2 Auszeichnungen

Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit
Müheloses Bügeln mit unserem neuen Philips Azur 8000 Series. Dank 3.000 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung kannst du sofort anfangen. Unsere OptimalTEMP Technologie verursacht garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen und bietet damit beruhigende Sicherheit.
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Keine Einstellungen, kein Aufwand

Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit

  • 3.000 W Leistung

  • Garantiert keine Brandflecken

  • SteamGlide Elite Bügelsohle

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 55 g/min

3.000 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung

3.000 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung

Sofort losbügeln dank mehr Leistung für schnelles Aufheizen.

Starker, gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 55 g/min

Starker, gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 55 g/min

Mit einem gleichmäßigen Dampfausstoß von 55 g/min zeigt jede Bügelbewegung Wirkung auf der Kleidung, sodass du Falten schneller entfernen kannst.

Dampfstoß von 240 g glättet selbst die hartnäckigsten Falten

Dampfstoß von 240 g glättet selbst die hartnäckigsten Falten

Starker Dampfstoß von 240 g zum Entfernen hartnäckiger Falten aus der Kleidung.

Technische Daten

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