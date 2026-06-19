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DST8020/20
3.000 W Leistung
Garantiert keine Brandflecken
SteamGlide Elite Bügelsohle
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 55 g/min
Sofort losbügeln dank mehr Leistung für schnelles Aufheizen.
Mit einem gleichmäßigen Dampfausstoß von 55 g/min zeigt jede Bügelbewegung Wirkung auf der Kleidung, sodass du Falten schneller entfernen kannst.
Starker Dampfstoß von 240 g zum Entfernen hartnäckiger Falten aus der Kleidung.
Auszeichnungen
Bewertungen