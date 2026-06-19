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DST7020/20
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 50 g/min
Dampfstoß von 250 g
SteamGlide Plus Bügelsohle
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.
Unser Tropf-Stopp-System verhindert Auslaufen und somit Flecken durch Wassertröpfchen, damit du bei jeder Temperatur sorgenfrei bügeln kannst.
Unsere SteamGlide Plus Bügelsohle sorgt für optimale Gleitfähigkeit auf allen Kleidungsstücken. Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit, mit Antihaftbeschichtung und einfacher Reinigung.
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