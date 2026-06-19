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  • Garantierte Dampfleistung
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7000 SeriesDampfbügeleisen

DST7020/20

Garantierte Dampfleistung
Langanhaltende Leistung dank Quick Calc Release und SteamGlide Plus Bügelsohle mit verbesserter Kratzfestigkeit.
Alle Vorteile anzeigen

Dank unserem verbessertem Dampfstoß

Garantierte Dampfleistung

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 50 g/min

  • Dampfstoß von 250 g

  • SteamGlide Plus Bügelsohle

Dampfstoß von bis zu 250 g glättet selbst hartnäckige Falten

Dampfstoß von bis zu 250 g glättet selbst hartnäckige Falten

Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.

Tropf-Stopp-System verhindert Fleckenbildung beim Bügeln

Tropf-Stopp-System verhindert Fleckenbildung beim Bügeln

Unser Tropf-Stopp-System verhindert Auslaufen und somit Flecken durch Wassertröpfchen, damit du bei jeder Temperatur sorgenfrei bügeln kannst.

SteamGlide Plus Bügelsohle

SteamGlide Plus Bügelsohle

Unsere SteamGlide Plus Bügelsohle sorgt für optimale Gleitfähigkeit auf allen Kleidungsstücken. Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit, mit Antihaftbeschichtung und einfacher Reinigung.

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