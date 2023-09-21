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Eingestellt

5000 SeriesDampfbügeleisen

DST5010/10

4.6
| (47) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.
Beste Ergebnisse – Tag für Tag
Für stets großartige Ergebnisse benötigst du ein Bügeleisen, das dich nie im Stich lässt. Mit der kratzfesten SteamGlide Plus Bügelsohle, einem starken, gleichmäßigen Dampfausstoß und der integrierten Calc-Clean-Funktion bietet dieses erstklassige Bügeleisen dauerhaft qualitativ hochwertige Leistung.
Alle Vorteile anzeigen

SteamGlide Plus Bügelsohle hält 4 Mal länger*

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

  • 2.400 W Leistung

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 40 g/min

  • Dampfstoß von 160 g

  • SteamGlide Plus

2.400 W für schnelles Aufheizen

2.400 W für schnelles Aufheizen

Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.

Kratzfeste Bügelsohle sorgt für gute Gleitfähigkeit

Kratzfeste Bügelsohle sorgt für gute Gleitfähigkeit

Unsere spezielle SteamGlide Plus Bügelsohle gleitet sanft über alle Stoffe. Zudem ist sie antihaftbeschichtet, kratzfest und einfach zu reinigen.

Tropf-Stopp verhindert Fleckenbildung beim Bügeln

Tropf-Stopp verhindert Fleckenbildung beim Bügeln

Dank unserem Tropf-Stopp-System kannst du empfindliche Kleidungsstücke problemlos bei niedrigen Temperaturen bügeln, ohne dir Sorgen über Wassertropfen und Verfärbungen zu machen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

47

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

2

21/09/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gutes Gerät

Sehr angenehme Handhabung und effiziente Wirkweise.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen verfasst

13/04/2021

Deutschland

Deutschland

erstaunliche Performance

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] ich bin sehr zufrieden mit dem produkt. es hat sowohl ein kontinuierliches dampfsystem als auch vertikalen dampf. der große wassertank ermöglicht es, viele kleider zu bügeln, ohne nachzutanken. es ist nicht undicht und hat eine Anti-Kratz-bügelsohle.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen verfasst

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10/04/2021

Deutschland

Deutschland

Philips Mitarbeiter(in)

Hemden werden mit dem Bügeleisen super glatt!

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] [Employee of philipsglobal] Ich habe mich für das Dampfbügeleisen entschieden, da ich zuvor nur ein relativ einfaches hatte, mit dem ich meine Hemden nie ganz glatt bekommen habe. Ich dachte eigentlich, dass es mit dem Dampf komplizierte sein würde zu bügeln, da habe ich mich jedoch geirrt. Von Anfang an und ohne sich groß einzulesen, hat das Bügeleisen gut funktioniert. Meine Hemden sehen jetzt super aus und ich spare dabei dann echt noch Zeit. Ich bin vollends zufrieden und kann das Bügeleisen nur weiterempfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu der antihaftbeschichteten Bügelsohle von Philips