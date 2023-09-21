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Eingestellt
2.400 W Leistung
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 40 g/min
Dampfstoß von 160 g
SteamGlide Plus
Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.
Unsere spezielle SteamGlide Plus Bügelsohle gleitet sanft über alle Stoffe. Zudem ist sie antihaftbeschichtet, kratzfest und einfach zu reinigen.
Dank unserem Tropf-Stopp-System kannst du empfindliche Kleidungsstücke problemlos bei niedrigen Temperaturen bügeln, ohne dir Sorgen über Wassertropfen und Verfärbungen zu machen.
4.6
von 5
47
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Hardy451
21/09/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Gerät
Sehr angenehme Handhabung und effiziente Wirkweise.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Tayyab822
13/04/2021
Deutschland
erstaunliche Performance
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] ich bin sehr zufrieden mit dem produkt. es hat sowohl ein kontinuierliches dampfsystem als auch vertikalen dampf. der große wassertank ermöglicht es, viele kleider zu bügeln, ohne nachzutanken. es ist nicht undicht und hat eine Anti-Kratz-bügelsohle.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen verfasst
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Keeperchen
10/04/2021
Deutschland
Philips Mitarbeiter(in)
Hemden werden mit dem Bügeleisen super glatt!
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] [Employee of philipsglobal] Ich habe mich für das Dampfbügeleisen entschieden, da ich zuvor nur ein relativ einfaches hatte, mit dem ich meine Hemden nie ganz glatt bekommen habe. Ich dachte eigentlich, dass es mit dem Dampf komplizierte sein würde zu bügeln, da habe ich mich jedoch geirrt. Von Anfang an und ohne sich groß einzulesen, hat das Bügeleisen gut funktioniert. Meine Hemden sehen jetzt super aus und ich spare dabei dann echt noch Zeit. Ich bin vollends zufrieden und kann das Bügeleisen nur weiterempfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen verfasst
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Im Vergleich zu der antihaftbeschichteten Bügelsohle von Philips