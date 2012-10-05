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Eingestellt
Entwickelt, um Sie auf Reisen zu begleiten
Dieser Philips Player DS7550/12 ist zwar kompakt und tragbar, wenn es aber um Soundleistung geht, ein absolutes Schwergewicht. Er wurde entwickelt, um Sie überall hin zu begleiten, und verfügt daher über einen Akku, ein robustes Aluminiumdesign sowie eine Tragetasche.
für iPod/iPhone
Akku
wOOx ist ein revolutionäres Konzept, mit dem Sie fantastisch tiefe Bässe in nie gekannter Qualität hören und spüren können. Spezielle Lautsprecher ergänzen harmonisch den wOOx-Bassstrahler, und exaktes Tuning zwischen Hauptlautsprecher und Hochtöner garantiert einen weichen Übergang von den unteren/mittleren auf die hohen Frequenzen. Doppelte Aufhängung und vollsymmetrische Sandwich-Konstruktion sorgen für tiefe und präzise Bässe ohne wahrnehmbare Verzerrung. wOOx nutzt die volle Lautstärke der Lautsprecher und liefert außergewöhnlich tiefe und dynamische Bässe mit unglaublicher Wirkung.
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.
4.3
von 5
34
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
desertbunny01
05/10/2012
United Kingdom
the i pod touch(4) and this product are a great match
This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS7550 docking speaker verfasst
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Felto
05/10/2012
United Kingdom
the i pod touch(4) and this product are a great match
This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.
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12/01/2012
United Kingdom
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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