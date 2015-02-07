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Eingestellt
Der passende Sound für Ihr Zuhause
Ob auf Ihrem Schreibtisch oder an einem anderen Ort – dieser Dockinglautsprecher bietet kristallklaren Sound, der jeden Raum ausfüllt und für eine kabellose Übertragung per Bluetooth sorgt. Synchronisieren Sie außerdem Ihren iPod/Ihr iPhone/iPad mit Ihrem PC.
für iPod/iPhone/iPad
Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann einfach eine kabellose Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten hergestellt werden, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik bequem und wann immer Sie möchten vom iPod, iPhone oder iPad auf Ihrem Philips Audiosystem wiedergeben können.
RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
Die kostenlose App enthält viele exklusive Funktionen für Ihre Dockingstation. Sie können den aktuellen Wetterbericht abrufen, die Uhrzeit ablesen und sogar Ihre Lieblingsbilder als Hintergrund anzeigen. Mit DockStudio können Sie sogar Tausende von Internetradiosendern weltweit anhören. Neue Designs und Funktionen erwarten Sie in Kürze.
4.1
von 5
14
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
valter8015
07/02/2015
Italia
Prodotto molto buono e con un suono molto pulito e potente
Ottimo anche se modello non recente, di facile uso e sopratutto con un buon suono, visto re ridotte dimensioni.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth® verfasst
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lossegura
12/12/2013
España
FABULOSO
Es realmente estupendo, además de original en diseño y no rompe con la decoración. Me gusta.
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Diese Bewertung wurde für DS3600 Altavoz base con Bluetooth® verfasst
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boxerlady
16/09/2013
Italia
Ottimo e bello
Suono ottimo, uso abbastanza semplice e molto bello da vedersi
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Diese Bewertung wurde für DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth® verfasst
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