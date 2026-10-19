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Eingestellt
DS3400/12
Der passende Sound für Ihr Zuhause
Der Dockinglautsprecher DS3400, kompatibel mit iPhone 5 und den aktuellsten iPods über den Lightning-Anschluss, gibt Musik von Ihrem iPod/iPhone mit kristallklarem Klang wieder, während er Ihr Gerät auflädt. Profitieren Sie von der Wahl zwischen Netz- und Batteriebetrieb für maximale Flexibilität.
mit Lightning-Anschluss
für iPod/iPhone
10 W, Netzstrom- oder Akkubetrieb
An der Dockingstation anschließen, wiedergeben, synchronisieren und aufladen! Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik über Ihren iPod oder Ihr iPhone, während das angeschlossene Gerät gleichzeitig aufgeladen wird. Außerdem findet eine Synchronisierung mit Ihrem PC statt, wenn der Lautsprecher über ein USB-Kabel angeschlossen wird.
Die kostenlose App enthält viele exklusive Funktionen für Ihre Dockingstation. Sie können den aktuellen Wetterbericht abrufen, die Uhrzeit ablesen und sogar Ihre Lieblingsbilder als Hintergrund anzeigen. Mit ClockStudio können Sie sogar Tausende von Internetradiosendern weltweit anhören. Neue Designs und Funktionen erwarten Sie in Kürze.
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