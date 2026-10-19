PC-Synchronisierung mit Ihrem iPod/iPhone

An der Dockingstation anschließen, wiedergeben, synchronisieren und aufladen! Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik über Ihren iPod oder Ihr iPhone, während das angeschlossene Gerät gleichzeitig aufgeladen wird. Außerdem findet eine Synchronisierung mit Ihrem PC statt, wenn der Lautsprecher über ein USB-Kabel angeschlossen wird.