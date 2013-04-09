Ich habe diese Dockingstation als Ablösung für mein DS1100/05 gekauft, weil ich keine Lust mehr auf Adapter hatte und über den direkten Nachfolger des DS1100 leider keine besonders guten Rezensionen gelesen habe. Vom Klang her bietet das Gerät ungefähr das, was man in dieser Größenklasse erwartet. Schick aussehen tut es auch. Bei der Nutzung mit AirFoil ist mir aufgefallen, dass über den Lightning-Connector eine Verzögerung der Tonausgabe von ca. 1s auftritt. Verwendet man den Klinken-Eingang, ist keine Verzögerung festzustellen. (Das DS1100 mit dem iPhone 5 und Apple Lightning-Adapter hat auch keine Verzögerung - also liegt das nicht zwingend an der Lightning-Schnittstelle) Was den Lautsprecher für mich absolut unbrauchbar macht, ist die eigentlich nett gemeinte Funktion, dass das Gerät nach ein paar Minuten der Nicht-Benutzung in den Standby-Modus geht. Und das auch, wenn das iPhone eingesteckt ist. Da das iPhone auch im Standby-Modus weiter aufgeladen wird, hätte ich erwartet, dass der Lautsprecher sich wieder einschaltet sobald man eine Wiedergabe startet. Tut er aber nicht. Das iPhone glaubt allerdings trotzdem, dass es am Lautsprecher angeschlossen ist und nutzt deswegen auch nicht den eingebauten Lautsprecher. Der Ton läuft einfach ins Leere. Damit ist die von mir geplante Verwendung als Wecker mit der TuneIn-App - wie ich es mit dem DS1100 seit längerer Zeit praktiziere - komplett unmöglich. Wer ansonsten einen Lautsprecher mit tollem Design haben will und keinen Highend-Klang erwartet, der kann mit dem DS2305 sicher glücklich werden. Nur wecken lassen sollte man sich nicht wollen.