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Eingestellt
Der passende Sound für Ihr Zuhause
Ob auf Ihrem Schreibtisch oder an einem anderen Ort – diese Philips Dockingstation DS3100/12 bietet kristallklaren Sound, der jeden Raum gleichmäßig ausfüllt. Synchronisieren Sie Ihr iPhone/Ihren iPod mit Ihrem PC. Genießen Sie maximale Flexibilität, und betreiben Sie das Gerät wahlweise mit Netzstrom oder Batterien.
für iPod/iPhone
Akku-/Netzbetrieb
3.8
von 5
14
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
robbo42
09/04/2013
United Kingdom
i po docking station
really good product i recumbent it to a friend and my mum and nan,dad,
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS3100 docking speaker verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Lyon78
25/01/2014
Italia
PRATICO E UN SUONO OTTIMALE
Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS3100 Sistema docking con altoparlanti verfasst
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MaxiF76
17/12/2013
España
Muy buen sonido por el precio
Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.
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Diese Bewertung wurde für DS3100 altavoz base verfasst
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