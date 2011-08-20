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Eingestellt
Füllen Sie den Raum mit Musik und Eleganz
Ob auf Ihrem Schreibtisch oder an einem anderen Ort – diese Philips Dockingstation DS3020/12 bietet kristallklaren Sound, der jeden Raum gleichmäßig ausfüllt. Synchronisieren Sie Ihr iPhone/Ihren iPod mit Ihrem PC. Genießen Sie maximale Flexibilität, und betreiben Sie das Gerät wahlweise mit Netzstrom oder Batterien.
für iPod/iPhone
Akku-/Netzbetrieb
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.5
von 5
44
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Dome
20/08/2011
Deutschland
Super Dockinglautsprecher
Perfekter Klang, lange Batterie haltbarkeit, cooles Design, praktische ladestation, Und das App ist auch sehr gut. Und vorallem Laut ist er ohne das er verrauscht klingt. Für den Preis 1a. Leider war es in der nächsten Woche bei Media Markt für 20€ günstiger zu haben :(
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Sculora
27/07/2012
United Kingdom
Great Dock from such a small product.
Another well made Philips product. This little speaker packs a big punch and can even sound a tad on the bassy side when used inside. But that bass is excellent when you move it outdoors. It runs a long time on the batteries (4 x AA's) and its ergonomic design is very nice. 5 star product that sits proudly next to my bed.
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JohnP1
01/03/2012
United Kingdom
Great value for money
This is the 2nd sound system purchased from Philips, the first was the much more costly and louder etc unit. For the money although not so good is excellent. Base response for such a small unit is great. Word of warning though, although data does say compatable with all iPods, my Nano 6 will only work with the cable attachment via the ear piece socket and not the docking socket. Nobody knows why! Apart from that great product, my wife loves it.
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