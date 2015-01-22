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Eingestellt
DS1400/12
Der passende Sound für Ihr Zuhause
Die Dockingstation DS1400, kompatibel mit iPhone 5 und den aktuellen iPods über den Lightning-Anschluss, bietet Ihnen hervorragenden Sound. Für zusätzliche Vielseitigkeit ist sie mit einem USB-Anschluss ausgestattet, über den Sie ein weiteres mobiles Gerät aufladen können, auch wenn Ihr iPod/iPhone angeschlossen ist.
mit Lightning-Anschluss
für iPod/iPhone
USB-Anschluss zum Laden
6 W
Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den neuen Lightning-Anschluss aufladen! Docken Sie einfach Ihr Gerät in die Station, um Ihre ausgewählten Titel in hervorragender Soundqualität wiederzugeben. Ihr Gerät wird gleichzeitig schnell aufgeladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen.
Die Dockingstation synchronisiert automatisch die Uhrzeit oder das Datum mit Ihrem iPod oder iPhone, wenn es angeschlossen ist. Drücken Sie nur eine Taste, um zwischen Uhr- oder Datumsanzeige umzuschalten.
Für zusätzlichen Komfort verfügt dieser Lautsprecher über einen USB-Anschluss zum Aufladen eines zweiten mobilen Geräts, selbst wenn Ihr iPod/iPhone gedockt ist.
2.0
von 5
21
Bewertungen
Sean67
22/01/2015
United Kingdom
Brilliantly annoying
Amazing sound for the size of the unit, looks really nice too, cannot fault it except... really annoyingly keeps losing the signal when tuned into radio stations, over an hour period will lose the signal dozens of times, sometimes it comes back itself, but more often than not, you have to reset it, drives me crazy so only really good as an expensive charger/clock, not the reason I bought it for, the superb sound it produces.
Diese Bewertung wurde für DS1400 docking speaker verfasst
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William8
21/07/2013
United Kingdom
Sound quality
The sound quality is good for the price of the docking station I like the added features like night light and dat and time from the phone also I find it very handy to be able to connect 2 devices at one time.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS1400 docking speaker verfasst
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Chris25
30/11/2013
Deutschland
Ganz ok, aber für den Preis kann man mehr erwarten
Bin soweit ganz zufrieden mit dem Dock, aber wenn man die Uhrzeit-Anzeige auf die hellste Stufe stellt und leise Musik hört, hört man einen störendes "Surren" der Lautsprecher. Des weiteren lässt sich das iPhone 5s nur mit "gegenhalten" aus dem Dock entfernen, hoffentlich schleift sich das noch ein bisschen ein. Klanglich ist es für mich im Bad allemal ausreichend.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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