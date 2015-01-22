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Eingestellt

Dockingstation

DS1400/12

2

| (21) Bewertungen

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Die Dockingstation DS1400, kompatibel mit iPhone 5 und den aktuellen iPods über den Lightning-Anschluss, bietet Ihnen hervorragenden Sound. Für zusätzliche Vielseitigkeit ist sie mit einem USB-Anschluss ausgestattet, über den Sie ein weiteres mobiles Gerät aufladen können, auch wenn Ihr iPod/iPhone angeschlossen ist.

Alle Vorteile anzeigen

Der passende Sound für Ihr Zuhause

  • mit Lightning-Anschluss

  • für iPod/iPhone

  • USB-Anschluss zum Laden

  • 6 W

Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss

Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den neuen Lightning-Anschluss aufladen! Docken Sie einfach Ihr Gerät in die Station, um Ihre ausgewählten Titel in hervorragender Soundqualität wiederzugeben. Ihr Gerät wird gleichzeitig schnell aufgeladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen.

Automatische Zeit-/Datumssynchronisierung bei Anschluss

Automatische Zeit-/Datumssynchronisierung bei Anschluss

Die Dockingstation synchronisiert automatisch die Uhrzeit oder das Datum mit Ihrem iPod oder iPhone, wenn es angeschlossen ist. Drücken Sie nur eine Taste, um zwischen Uhr- oder Datumsanzeige umzuschalten.

Laden Sie ein zweites mobiles Gerät über USB

Laden Sie ein zweites mobiles Gerät über USB

Für zusätzlichen Komfort verfügt dieser Lautsprecher über einen USB-Anschluss zum Aufladen eines zweiten mobilen Geräts, selbst wenn Ihr iPod/iPhone gedockt ist.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.0

von 5

21

Bewertungen

5

22/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Brilliantly annoying

Amazing sound for the size of the unit, looks really nice too, cannot fault it except... really annoyingly keeps losing the signal when tuned into radio stations, over an hour period will lose the signal dozens of times, sometimes it comes back itself, but more often than not, you have to reset it, drives me crazy so only really good as an expensive charger/clock, not the reason I bought it for, the superb sound it produces.

Diese Bewertung wurde für DS1400 docking speaker verfasst

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21/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Sound quality

The sound quality is good for the price of the docking station I like the added features like night light and dat and time from the phone also I find it very handy to be able to connect 2 devices at one time.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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30/11/2013

Deutschland

Deutschland

Ganz ok, aber für den Preis kann man mehr erwarten

Bin soweit ganz zufrieden mit dem Dock, aber wenn man die Uhrzeit-Anzeige auf die hellste Stufe stellt und leise Musik hört, hört man einen störendes "Surren" der Lautsprecher. Des weiteren lässt sich das iPhone 5s nur mit "gegenhalten" aus dem Dock entfernen, hoffentlich schleift sich das noch ein bisschen ein. Klanglich ist es für mich im Bad allemal ausreichend.

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Diese Bewertung wurde für DS1400 Dockingstation verfasst

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