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Eingestellt

Dockingstation

DS1200/12

3.4

| (58) Bewertungen

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Diese schlanke Philips Dockingstation Fidelio DS1200/12 erfüllt Ihren Morgen mit reinstem Musikgenuss. Sie passt perfekt auf Ihren Nachttisch, verfügt über eine Zeitanzeige, kann als Wecker und Nachtlicht verwendet werden und lädt bis zu zwei iPods, iPhones oder iPads gleichzeitig auf.

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Begeistert von Sound

Der passende Sound für Ihr Zuhause

  • für iPod/iPhone/iPad

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Satter, omnidirektionaler Sound, der jeden Raum füllt

Neodymlautsprecher für reinen, ausgewogenen Sound

Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.

Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.4

von 5

58

Bewertungen

04/01/2012

Deutschland

Deutschland

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS1200 Dockingstation verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS1200 Dockingstation verfasst

05/06/2011

United Kingdom

United Kingdom

good ipod deck

good sound , good alarm functionality, easy to read display, good charging on my ipod classic

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Diese Bewertung wurde für DS1200 docking speaker verfasst

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Diese Bewertung wurde für DS1200 docking speaker verfasst

19/05/2024

España

España

Problema de conexión con iPhone 4

Tengo problemas, no me ve la hora cuando conecto el iPhone al despertador. Me podéis ayudar

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Diese Bewertung wurde für DS1200 altavoz base verfasst

Datum der Benutzung 2022-05-19

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Diese Bewertung wurde für DS1200 altavoz base verfasst

Datum der Benutzung 2022-05-19

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