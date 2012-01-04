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Eingestellt
DS1200/12
Der passende Sound für Ihr Zuhause
Diese schlanke Philips Dockingstation Fidelio DS1200/12 erfüllt Ihren Morgen mit reinstem Musikgenuss. Sie passt perfekt auf Ihren Nachttisch, verfügt über eine Zeitanzeige, kann als Wecker und Nachtlicht verwendet werden und lädt bis zu zwei iPods, iPhones oder iPads gleichzeitig auf.
für iPod/iPhone/iPad
Uhranzeige
Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.
3.4
von 5
58
Bewertungen
pesiso
04/01/2012
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS1200 Dockingstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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jpmoynihan
05/06/2011
United Kingdom
good ipod deck
good sound , good alarm functionality, easy to read display, good charging on my ipod classic
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Diese Bewertung wurde für DS1200 docking speaker verfasst
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Antonio he
19/05/2024
España
Problema de conexión con iPhone 4
Tengo problemas, no me ve la hora cuando conecto el iPhone al despertador. Me podéis ayudar
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS1200 altavoz base verfasst
Datum der Benutzung 2022-05-19
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Datum der Benutzung 2022-05-19