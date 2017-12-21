ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Verpackungsfoto
  • Hauptbild
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Verpackungsfoto
  • Hauptbild

Eingestellt

USB-Powerbank

DLP3602U/10

3.2

| (10) Bewertungen

Mehrfaches Aufladen unterwegs

Leistung, wann und wo sie benötigt wird – die Akkus bieten Ihnen zusätzliche Stromversorgung von mindestens einer vollständigen Akkuladung. 2 USB-Anschlüsse ermöglichen das gleichzeitige Laden von 2 Geräten. Ultraschnelle Aufladung mit 2,1 A.

Alle Vorteile anzeigen

mit einem tragbaren Reserve-Power Pack

Mehrfaches Aufladen unterwegs

  • Universell

5 V/2,1 A schnelles Aufladen

Betriebsanzeige zur Prüfung des Status auf einen Blick

Die LED-Betriebsanzeige informiert Sie auf Knopfdruck über den Energiestatus Ihres Akku-Packs.

Laden Sie Ihre Geräte mehrfach unterwegs auf

Mit dieser tragbaren Stromquelle können Sie mehr als zwei vollständige Ladezyklen unterwegs durchführen. Sie können es auf Reisen mitnehmen und verfügen so jederzeit über Strom.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 236.3 kB
  • 20 July 2026

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.