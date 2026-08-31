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USB-Powerbank

DLP2720/00

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

Große Kapazität von 20.000 mAh mit sicherem Lithium-Polymer-Akku. Müheloses Aufladen Ihres Mobiltelefons, wenn der Akku zur Neige geht. Dank USB-C wird die Ladeleistung der Powerbank maximiert.

Alle Vorteile anzeigen

mit einem tragbaren Reserve-Power Pack

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

  • 20.000 mAh

  • 2 USB-Ladeanschlüsse

5 V/2,1 A Schnellladeanschluss

Optimaler Schutz gegen Überhitzung, Überspannung und Überstrom

Optimaler Schutz gegen Überhitzung, Überspannung und Überstrom

2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig

2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig

Technische Daten

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