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Eingestellt
DLP2710/00
Schlanke und leistungsstarke Powerbank
Große Kapazität von 10.000 mAh mit sicherem Lithium-Polymer-Akku. Müheloses Aufladen Ihres Mobiltelefons, wenn der Akku zur Neige geht. Dank USB-C wird die Ladeleistung der Powerbank maximiert.
10.000 mAh
2 USB-Ladeanschlüsse
Optimaler Schutz gegen Überhitzung, Überspannung und Überstrom
2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig
Bewertungen