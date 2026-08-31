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Eingestellt
DLP1013M/00
Schlanke und leistungsstarke Powerbank
Große Kapazität von 10.000 mAh mit sicherem Lithium-Polymer-Akku. Müheloses Aufladen Ihres Mobiltelefons, wenn der Akku zur Neige geht. 2 USB-Ausgänge
10.000 mAh
2 USB-Ladeanschlüsse
Li-Polymer-Akku
Über die diskrete, sanft leuchtende LED-Anzeige können Sie auf einen Blick erkennen, ob das Gerät mit Strom versorgt wird.
2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig
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