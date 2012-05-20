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Eingestellt

Softshell-Tasche

DLN1771/10

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Perfekter Sitz

Diese flexible weiche Hülle bietet Rundumschutz sowie Griffsicherheit und perfekten Sitz für Ihr iPad. Dank des durchsichtigen ShockStop-Materials werden Stöße absorbiert, und Ihr Gerät wird abgefedert, während Sie Zugriff auf alle Funktionen und Anschlüsse haben.

Alle Vorteile anzeigen

für Schutz und Griffsicherheit für Ihr iPad

Perfekter Sitz

  • für iPad 2

Stoßdämpfende, griffsichere Hülle

Diese Hülle besteht aus einem thermoplastischem Polyurethanelastomer, das aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften zugleich Griffsicherheit und Stoßschutz bietet.

Rundum-Schutz für die Ecken und die Oberseite

Das Material dieser Hülle bietet Rundum-Schutz für Rück- und Vorderseite Ihres Geräts. Außerdem sind auch die Ecken und der Bildschirmrand geschützt.

Volle iPad-Funktionalität und perfekten Schutz

Genießen Sie volle iPad-Funktionalität und perfekten Schutz in der Hülle mit Öffnungen für den Ein-/Ausschalter, Sleep-Schalter, die Docking-Station und die Lautsprecher.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 281.3 kB
  • 21 April 2024

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