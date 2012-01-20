Verbesserter Schutz für Ihr iPad

Verwenden Sie diese Hülle mit drei Schutzschichten als eigenständige Tragetasche für Ihr iPad, oder nutzen Sie die Vorteile des schlanken Designs, und packen Sie die Hülle in Ihre Tasche. Eine robuste äußere Schicht, Schaum mit Luftzellen als Zwischenschicht sowie ein flusenfreies Innenfutter sorgen für Schutz.