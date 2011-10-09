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Eingestellt

Hybridhülle

DLN1718/10

5

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Schutz und Griffsicherheit

Diese Hülle mit Gummiakzenten schützt Ihr iPad von allen Seiten und verfügt über ein kristallklares Fenster, über das Sie den Bildschirm Ihres iPads nutzen können. So garantiert diese Hülle jederzeit optimale Griffsicherheit, während Sie vollständigen Zugriff auf alle Steuerungen sowie den Dockinganschluss Ihres iPads haben.

Alle Vorteile anzeigen

in einer schlanken Hülle

Schutz und Griffsicherheit

  • für Ihr iPad

Silikon bietet Griffsicherheit und Schutz

Das weiche Silikon der Hülle verleiht dem Player Griffsicherheit und schützt das Gerät gleichzeitig vor Abnutzung.

Rundum-Schutz für die Ecken und die Oberseite

Das Material dieser Hülle bietet Rundum-Schutz für Rück- und Vorderseite Ihres Geräts. Außerdem sind auch die Ecken und der Bildschirmrand geschützt.

Volle iPad-Funktionalität und perfekten Schutz

Genießen Sie volle iPad-Funktionalität und perfekten Schutz in der Hülle mit Öffnungen für den Ein-/Ausschalter, Sleep-Schalter, die Docking-Station und die Lautsprecher.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 277.1 kB
  • 21 April 2024

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