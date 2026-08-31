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Eingestellt
DLN1717/10
Hülle mit speziellem Design für optimale Griffsicherheit
Diese Hülle mit Gummiakzenten wurde entwickelt, um die Griffsicherheit zu verbessern, egal ob Sie im Hochformat lesen oder im Querformat spielen möchten. So schützt sie Ihr iPad von allen Seiten und absorbiert dank des speziellen Designs auch Stöße.
für Ihr iPad
Das weiche Silikon der Hülle verleiht dem Player Griffsicherheit und schützt das Gerät gleichzeitig vor Abnutzung.
Das Material dieser Hülle bietet Rundum-Schutz für Rück- und Vorderseite Ihres Geräts. Außerdem sind auch die Ecken und der Bildschirmrand geschützt.
Genießen Sie volle iPad-Funktionalität und perfekten Schutz in der Hülle mit Öffnungen für den Ein-/Ausschalter, Sleep-Schalter, die Docking-Station und die Lautsprecher.