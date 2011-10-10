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Eingestellt
Schützen Sie Ihr iPad-Display
Verwenden Sie die klare Folie, um den Multi-Touch-Glasbildschirm Ihres iPad zu schützen. Unser Bildschirm-Schutz ist zwar nahezu unsichtbar, macht aber dennoch den Unterschied. Das revolutionäre IPS-Display wird nicht beeinträchtigt, sodass Sie aus jedem Blickwinkel klare, lebendige Bilder genießen können.
Kristallklar
für Ihr iPad
Die transparente Folie bietet eine unsichtbare Schutzschicht vor Kratzern und Staub für den Bildschirm Ihres Geräts. Dank statischer Haftung kann sie einfach angebracht und entfernt werden, ohne dabei klebrige Rückstände zu hinterlassen.
Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Glättkarte, um vorsichtig Luftblasen zu entfernen, die sich möglicherweise beim Anbringen des Films unter der Folie gebildet haben.
Da die Schutzfolie statische Haftung nutzt, kann sie einfach angebracht, neu ausgerichtet und entfernt werden, ohne dabei klebrige Rückstände auf dem Bildschirm zu hinterlassen.