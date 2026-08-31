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Eingestellt
DLC5206U/00
Hochwertiges, geflochtenes USB-A auf Micro-USB-Kabel
Kompatibel mit Ihrem vorhandenen USB-Ladegerät oder Autoladegerät – perfekt als Zweit- oder Ersatzkabel.
Synchronisieren und Aufladen
2 m
Schwarzes, geflochtenes Kabel
Unterstützt USB 2.0 High-Speed, 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
Manchmal benötigen Sie einfach nur ein längeres Kabel für einen besseren Zugriff und zusätzlichen Komfort.
Bewertungen