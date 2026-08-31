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3-in-1-Kabel: Lightning, USB-C, Micro-USB

DLC5206T/00

Hochwertiges geflochtenes 3-in-1-Kabel.

Micro-USB-, USB-C- und Lightning-Anschluss an einem einzigen Kabel. Sie benötigen nur dieses eine Kabel für alle Ihre mobilen Geräte.

Alle Vorteile anzeigen

Hochwertiges geflochtenes 3-in-1-Kabel.

  • Synchronisieren und Aufladen

  • 2 Meter

  • Geflochtenes Kabel, schwarz

Flexibles und robustes, geflochtenes Kabeldesign

Unterstützt USB 2.0-Datenübertragung

Unterstützt USB 2.0 High-Speed, 480 Mbit/s Datenübertragungsrate

3-in-1-Kabel: Lightning, USB-C, Micro-USB

3-in-1-Kabel: Ein Kabel mit 3 Anschlüssen: Lightning, USB-C, Micro-USB auf USB-A-Kabel. Kompatibel mit all Ihren Mobilgeräten.

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