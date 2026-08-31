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Eingestellt
DLC5206L/00
Hochwertiges geflochtenes USB-C-auf-Lightning-Kabel
Um die maximale Leistung des PD-fähigen Ladegeräts für Ihr iPhone und iPad zu erhalten, benötigen Sie dieses USB-C-auf-Lightning-Kabel. Das hochwertige Kabel bietet mit einer Länge von 2 Metern zusätzliche Flexibilität.
Synchronisieren und Aufladen
2 Meter
Schwarzes, geflochtenes Kabel
Power Delivery
Manchmal benötigen Sie einfach nur ein längeres Kabel für einen besseren Zugriff und zusätzlichen Komfort.
Über 10.000 Mal spannungsgeprüftes Ladekabel für einen robusten Einsatz
Sie können es überallhin mitnehmen, an Ihrem Schreibtisch aufbewahren oder dadurch ein verloren gegangenes Kabel ersetzen, sodass Sie immer eine Verbindung herstellen oder Ihr Gerät bei Bedarf aufladen können.
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