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Eingestellt
DLC5204T/00
Hochwertiges geflochtenes 3-in-1-Kabel.
Micro-USB-, USB-C- und Lightning-Anschluss an einem einzigen Kabel. Sie benötigen nur dieses eine Kabel für alle Ihre mobilen Geräte.
Synchronisieren und Aufladen
1,2 Meter
Schwarzes, geflochtenes Kabel
Unterstützt USB 2.0 High-Speed, 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
3-in-1-Kabel: Ein Kabel mit 3 Anschlüssen: Lightning, USB-C, Micro-USB auf USB-A-Kabel. Kompatibel mit all Ihren Mobilgeräten.
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