Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
DLC5203U/00
Hochwertiges, geflochtenes USB-A auf Mikro-Kabel
Kompatibel mit Ihrem vorhandenen USB-Ladegerät oder Autoladegerät – perfekt als Zweit- oder Ersatzkabel.
Synchronisieren und Aufladen
1 Meter/3,2 Fuß
Schwarzes, geflochtenes Kabel
Mit Kevlar für stärkere Kabelfestigkeit
Über 10.000 Mal spannungsgeprüftes Ladekabel für einen robusten Einsatz
Unterstützt USB 2.0 High-Speed, 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
Bewertungen