Ein hilfreiches Zweit- oder Ersatzkabel für alle Fälle

Das im Lieferumfang enthaltene 30-polige USB-Kabel kann für die Synchronisierung über iPhone oder iPod mit iTunes genutzt werden und zum Aufladen über den Computer oder ein USB-Ladegerät. Sie können es überallhin mitnehmen, an Ihrem Schreibtisch aufbewahren oder durch ein verloren gegangenes Kabel ersetzen, sodass Sie immer eine Verbindung herstellen oder Ihr Gerät bei Bedarf aufladen können.