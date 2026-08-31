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Eingestellt
DLC3106T/00
3-in-1-Kabel
Micro-USB-, USB-C- und Lightning-Anschluss an einem einzigen Kabel. Sie benötigen nur dieses eine Kabel für alle Ihre mobilen Geräte.
Synchronisieren und Aufladen
2 m
Ein hilfreiches Zweit- oder Ersatzkabel für Apple Lightning-Kabel
Das im Lieferumfang enthaltene 30-polige USB-Kabel kann für die Synchronisierung über iPhone oder iPod mit iTunes genutzt werden und zum Aufladen über den Computer oder ein USB-Ladegerät. Sie können es überallhin mitnehmen, an Ihrem Schreibtisch aufbewahren oder durch ein verloren gegangenes Kabel ersetzen, sodass Sie immer eine Verbindung herstellen oder Ihr Gerät bei Bedarf aufladen können.
Kompatibel mit bereits vorhandenen USB-fähige Stromquellen – zu Hause, im Auto oder am Computer – für einfaches Laden jederzeit.
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