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Eingestellt

Docking-Entertainment-System

DC350/12

2.4

| (5) Bewertungen

Musiksystem für Geschäftsleute

Das Docking-Entertainment-System DC350 von Philips spielt Musik von Ihrem iPhone/iPod und aus dem Radio ab. Es verfügt über eine Docking-Station für iPhone/iPod, mit deren Hilfe Sie Musik, Termine und Aufgabenlisten mit Ihrem PC synchronisieren können. Ein Bluetooth®-Empfänger ermöglicht den Freisprechbetrieb des Telefons und kabellose Musikübertragung.

Alle Vorteile anzeigen

Anschließen, synchronisieren und abspielen

Musiksystem für Geschäftsleute

Automatische Synchronisierung des iPhone-/iPod-Kalenders und der iPhone-/iPod-Kontakte mit PC über USB

Bluetooth für den Freisprechbetrieb

Bluetooth für den Freisprechbetrieb

Alle Autogeräte von Philips mit Bluetooth sind mit einem integrierten Bluetooth-Modul für den Freisprechbetrieb und zur Übertragung von Musik von Bluetooth-fähigen Telefonen und Audiogeräten ausgestattet. Der Kopplungsprozess ist so einfach wie die Einrichtung eines herkömmlichen Bluetooth-Headsets. Sie können Ihre Telefonkontakte übertragen und Ihr bevorzugtes Telefonbuch auf dem System speichern. Genau so einfach können Sie vertrauliche Telefongespräche auf Ihr Telefon zurückleiten. Mit Bluetooth können Sie Anrufe mühelos entgegennehmen und mit beiden Händen am Steuer sicher weiterfahren.

Bluetooth-fähiges Mobiltelefon

Bluetooth-fähiges Mobiltelefon

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.4

von 5

5

Bewertungen

5
3

22/01/2016

France

France

super produit

cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage

Diese Bewertung wurde für DC350 station d'accueil pour baladeur verfasst

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20/05/2012

België

België

Goed en betrouwbaar

Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DC350 entertainmentsysteem met dock verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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16/10/2011

France

France

PASSABLE

Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen

Diese Bewertung wurde für DC350 station d'accueil pour baladeur verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Um die Mobilteilfunktionen verwenden zu können, ist ein iPhone erforderlich.