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Eingestellt
CSS5530G/12
Erleben Sie Zen
Erleben Sie pure Einfachheit mit den Philips Zenit Heimkino-Lautsprechern, und genießen Sie ausgeglichenen Sound in einem Design aus modernen, authentischen Materialien. Intelligentes Kabelmanagement und kabellose Rücklautsprecher sorgen für ein unvergleichliches Erlebnis ohne Kabelsalat.
5.1 CH kabell. Rücklautspr. + Subwoofer
Bluetooth® und NFC
HDMI 4K-2K
Die Konfiguration aus Mitteltöner-Hochtöner-Mitteltöner (MHM) in allen Haupt- und Satellitenlautsprechern ermöglicht eine laute und realistische Soundwiedergabe unabhängig von der Hörposition. Sie können jederzeit kristallklaren Sound ohne Verzerrung genießen, egal wo Sie sitzen.
4.0
von 5
4
Bewertungen
blotgode
15/12/2017
Sverige
klockrent ljud och lätt att installera
köpte den "olyssnad" så en chansning på ljudet, men det gick hem, använder den framförallt till tv men också till ps4 och är supernöjd med ljudet, den var även lätt att installera och dessutom bland de snyggaste surroundsystemen på marknaden, plus för "trådlösa" bakhögtalare
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CSS5530G zenit biohögtalare verfasst
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Greg35
17/01/2016
France
Super design et bon son mais...
pas de DTS. C'est vraiment dommage pour un système de cette gamme. Certes, le design et la simplicité d'utilisatino font du Zenit un produit très classe mais la déception est là quand le lecteur bluray envoie un son DTS ! La majorité des bluray proposé dans le commerce ne propose que le DTS en piste audio, impossible donc d'entendre quoi que ce soit si votre lecteur ne transcode pas le signal en PCM ou autre. J'espère vriament qu"une mise à jour de firmware est à l'ordre du jour pour que Philips et son Zenit puissent proposé le DTS sur ce système
Diese Bewertung wurde für CSS5530G Enceintes Home Cinéma Zenit verfasst
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FabriceZ
14/10/2015
France
Verifizierter Käufer
Un excellent compromis entre puissance et design
J'ai longtemps attendu ce produit et je n'ai pas été déçu. Cherchant une solution élégante et performante pour profiter de ma nouvelle télé, ce home cinéma a été le choix idéal. L 'installation et la configuration sont assez simple surtout avec l'HDMI ARC facilitant la chose. Les performances après 4 semaines d'utilisations me satisfont totalement. La spatialisation est très harmonieuse avec du Dolby 5.1. Les réglages du volume de chaque enceinte tout comme le delay se font facilement. La télécommande est pratique et discrète. Pour la musique le son que fournit les enceintes est excellent et très juste quel que soit le genre. Alors pourquoi 4 étoiles au lieu de 5 étoiles? Parce que ce home cinéma ne décode pas le DTS et ca c'est vraiment vraiment dommage pour un système 5.1 actuel.. Peut être une mise à jour à venir amènera t' elle cette fonction?
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