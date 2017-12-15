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Eingestellt

Zenit Heimkino-Lautsprecher

CSS5530G/12

4

| (4) Bewertungen

Erleben Sie Zen

Erleben Sie pure Einfachheit mit den Philips Zenit Heimkino-Lautsprechern, und genießen Sie ausgeglichenen Sound in einem Design aus modernen, authentischen Materialien. Intelligentes Kabelmanagement und kabellose Rücklautsprecher sorgen für ein unvergleichliches Erlebnis ohne Kabelsalat.

Alle Vorteile anzeigen

Kein Kabelgewirr

Erleben Sie Zen

  • 5.1 CH kabell. Rücklautspr. + Subwoofer

  • Bluetooth® und NFC

  • HDMI 4K-2K

Kabellose Rücklautsprecher und Subwoofer für mühelose Einrichtung

Intelligentes Kabelmanagement für mehr Ordnung im Raum

MHM-Lautsprecher ermöglichen laute und realistische Soundwiedergabe

Die Konfiguration aus Mitteltöner-Hochtöner-Mitteltöner (MHM) in allen Haupt- und Satellitenlautsprechern ermöglicht eine laute und realistische Soundwiedergabe unabhängig von der Hörposition. Sie können jederzeit kristallklaren Sound ohne Verzerrung genießen, egal wo Sie sitzen.

Technische Daten

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4.0

von 5

4

Bewertungen

2
1

15/12/2017

Sverige

Sverige

klockrent ljud och lätt att installera

köpte den "olyssnad" så en chansning på ljudet, men det gick hem, använder den framförallt till tv men också till ps4 och är supernöjd med ljudet, den var även lätt att installera och dessutom bland de snyggaste surroundsystemen på marknaden, plus för "trådlösa" bakhögtalare

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17/01/2016

France

France

Super design et bon son mais...

pas de DTS. C'est vraiment dommage pour un système de cette gamme. Certes, le design et la simplicité d'utilisatino font du Zenit un produit très classe mais la déception est là quand le lecteur bluray envoie un son DTS ! La majorité des bluray proposé dans le commerce ne propose que le DTS en piste audio, impossible donc d'entendre quoi que ce soit si votre lecteur ne transcode pas le signal en PCM ou autre. J'espère vriament qu"une mise à jour de firmware est à l'ordre du jour pour que Philips et son Zenit puissent proposé le DTS sur ce système

Diese Bewertung wurde für CSS5530G Enceintes Home Cinéma Zenit verfasst

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14/10/2015

France

France

Verifizierter Käufer

Un excellent compromis entre puissance et design

J'ai longtemps attendu ce produit et je n'ai pas été déçu. Cherchant une solution élégante et performante pour profiter de ma nouvelle télé, ce home cinéma a été le choix idéal. L 'installation et la configuration sont assez simple surtout avec l'HDMI ARC facilitant la chose. Les performances après 4 semaines d'utilisations me satisfont totalement. La spatialisation est très harmonieuse avec du Dolby 5.1. Les réglages du volume de chaque enceinte tout comme le delay se font facilement. La télécommande est pratique et discrète. Pour la musique le son que fournit les enceintes est excellent et très juste quel que soit le genre. Alors pourquoi 4 étoiles au lieu de 5 étoiles? Parce que ce home cinéma ne décode pas le DTS et ca c'est vraiment vraiment dommage pour un système 5.1 actuel.. Peut être une mise à jour à venir amènera t' elle cette fonction?

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