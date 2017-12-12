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Eingestellt

Zenit Heimkino-Lautsprecher

CSS5530B/12

4.2

| (15) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

Erleben Sie Zen

Erleben Sie pure Einfachheit mit den Philips Zenit Heimkino-Lautsprechern, und genießen Sie ausgeglichenen Sound in einem Design aus modernen, authentischen Materialien. Intelligentes Kabelmanagement und kabellose Rücklautsprecher sorgen für ein unvergleichliches Erlebnis ohne Kabelsalat.

Alle Vorteile anzeigen

Kein Kabelgewirr

Erleben Sie Zen

  • 5.1 CH kabell. Rücklautspr. + Subwoofer

  • Bluetooth® und NFC

  • HDMI 4K-2K

Kabellose Rücklautsprecher und Subwoofer für mühelose Einrichtung

Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound

Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound

Durch einen integrierten Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.

MHM-Lautsprecher ermöglichen laute und realistische Soundwiedergabe

Die Konfiguration aus Mitteltöner-Hochtöner-Mitteltöner (MHM) in allen Haupt- und Satellitenlautsprechern ermöglicht eine laute und realistische Soundwiedergabe unabhängig von der Hörposition. Sie können jederzeit kristallklaren Sound ohne Verzerrung genießen, egal wo Sie sitzen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

15

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

12/12/2017

Deutschland

Deutschland

Alles Top , aber nicht jeder sitzt nur 3m vom TV weg :-(

Also ALLES echt Super .. Einrichten echt einfach... Aufstellen und LOOOOS geht,s... Habe nen Super klang.. und aus Liebe zu Meinen Nachbarn , Bass auf min. -3... Das Aussehen ist echt Trendy.......... ich empfehle dieses System auf jeden weiter....... Das für mich Einzige Minus : Entfernung der Frontlautsprecher ist auf 3 Meter beschränkt . Der super Sound Haut das Aber alle Mal raus

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10/05/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Qualität und Preis-/Leistung stimmen!

Stimmiges Soundsystem zum ansprechenden Preis! Leistung völlig ausreichend, der Klang kann ebenso wie die gebotenen Funktionen überzeugen! Bin mit der Anlage sehr zufrieden und kann sie rundum empfehlen!

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27/11/2015

Deutschland

Deutschland

Genial einfach , Sattes Klangerlebnis

Der Aufbau ist super einfach und die anschliessende Kopplung der Rearlautsprecher und Subwoofer läuft automatisch. Die Anlage kann je nach Raumgröße individuell eingestellt werden. Der Sound ist satt , durchdringend und voluminös . Den Bass kann jeder nach seinem Geschmack einstellen . Auch die Höhen lassen sich nachjustieren. Kein Kabelsalat mehr , Philips hat mal wieder an alles gedacht. Wie immer. Dank HDMI , ARC wieder Kabel gespart und 4K Übertragung wurde auch an die Zukunft gedacht. Über den Kaufpreis muss nicht's gesagt werden. Alles in allem ein gut durchdachtes Konzept.

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