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Eingestellt
Erleben Sie Zen
Erleben Sie pure Einfachheit mit den Philips Zenit Heimkino-Lautsprechern, und genießen Sie ausgeglichenen Sound in einem Design aus modernen, authentischen Materialien. Intelligentes Kabelmanagement und kabellose Rücklautsprecher sorgen für ein unvergleichliches Erlebnis ohne Kabelsalat.
5.1 CH kabell. Rücklautspr. + Subwoofer
Bluetooth® und NFC
HDMI 4K-2K
Durch einen integrierten Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.
Die Konfiguration aus Mitteltöner-Hochtöner-Mitteltöner (MHM) in allen Haupt- und Satellitenlautsprechern ermöglicht eine laute und realistische Soundwiedergabe unabhängig von der Hörposition. Sie können jederzeit kristallklaren Sound ohne Verzerrung genießen, egal wo Sie sitzen.
4.2
von 5
15
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
FipsDerManager
12/12/2017
Deutschland
Alles Top , aber nicht jeder sitzt nur 3m vom TV weg :-(
Also ALLES echt Super .. Einrichten echt einfach... Aufstellen und LOOOOS geht,s... Habe nen Super klang.. und aus Liebe zu Meinen Nachbarn , Bass auf min. -3... Das Aussehen ist echt Trendy.......... ich empfehle dieses System auf jeden weiter....... Das für mich Einzige Minus : Entfernung der Frontlautsprecher ist auf 3 Meter beschränkt . Der super Sound Haut das Aber alle Mal raus
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MONTY52
10/05/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Qualität und Preis-/Leistung stimmen!
Stimmiges Soundsystem zum ansprechenden Preis! Leistung völlig ausreichend, der Klang kann ebenso wie die gebotenen Funktionen überzeugen! Bin mit der Anlage sehr zufrieden und kann sie rundum empfehlen!
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Reiner59
27/11/2015
Deutschland
Genial einfach , Sattes Klangerlebnis
Der Aufbau ist super einfach und die anschliessende Kopplung der Rearlautsprecher und Subwoofer läuft automatisch. Die Anlage kann je nach Raumgröße individuell eingestellt werden. Der Sound ist satt , durchdringend und voluminös . Den Bass kann jeder nach seinem Geschmack einstellen . Auch die Höhen lassen sich nachjustieren. Kein Kabelsalat mehr , Philips hat mal wieder an alles gedacht. Wie immer. Dank HDMI , ARC wieder Kabel gespart und 4K Übertragung wurde auch an die Zukunft gedacht. Über den Kaufpreis muss nicht's gesagt werden. Alles in allem ein gut durchdachtes Konzept.
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