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Eingestellt
CSP6911/00
Ihr mobiles Musiksystem
Spüren Sie Ihre Musik mit der Philips Autostereoanlage CSP6911. Diese 16 x 24 cm 3-Wege-Lautsprecher liefern eine maximale Leistung von 300 W und bieten eine ovale Polypropylenmembran mit PEI-Soft-Kalotten-Hochtöner, damit Sie lebendige Musikdetails und tiefe Bässe genießen können.
6 X 9"
3-Wege
300 W Spitzenleistung
PEI (Polyetherimid) ist ein ideales Material für Kalotten-Hochtöner aufgrund seines geringen Gewichts, seiner hohen Zugfestigkeit, hohen Stabilität und Toleranz gegenüber hohen Temperaturen. Innerhalb des Hochtonlautsprechers erzeugt die kleine Membran (Kalotte offen) hohe Frequenztöne. Diese PEI-Kalotten können sogar die höchsten Töne einfangen, um Ihre Musik mit einer warmen Höhenbandbreite zu strukturieren. Die Kalottenform verbreitet den Sound auch, damit Sie die hohen Töne von jedem Sitz im Auto gut hören können.
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