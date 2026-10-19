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Eingestellt

Koaxial-Autolautsprecher

CSP6911/00

Ihr mobiles Musiksystem

Spüren Sie Ihre Musik mit der Philips Autostereoanlage CSP6911. Diese 16 x 24 cm 3-Wege-Lautsprecher liefern eine maximale Leistung von 300 W und bieten eine ovale Polypropylenmembran mit PEI-Soft-Kalotten-Hochtöner, damit Sie lebendige Musikdetails und tiefe Bässe genießen können.

Alle Vorteile anzeigen

mit 3-Wege-Stereo für lebendigen Sound

Ihr mobiles Musiksystem

  • 6 X 9"

  • 3-Wege

  • 300 W Spitzenleistung

50 W RMS Leistungssteuerung

Ovale Polypropylenmembran für reichhaltige, tiefe Bassklänge

Ovale Polypropylenmembran für reichhaltige, tiefe Bassklänge

Soft-PEI-Kalotten-Hochtöner für warme und strukturierte Töne

Soft-PEI-Kalotten-Hochtöner für warme und strukturierte Töne

PEI (Polyetherimid) ist ein ideales Material für Kalotten-Hochtöner aufgrund seines geringen Gewichts, seiner hohen Zugfestigkeit, hohen Stabilität und Toleranz gegenüber hohen Temperaturen. Innerhalb des Hochtonlautsprechers erzeugt die kleine Membran (Kalotte offen) hohe Frequenztöne. Diese PEI-Kalotten können sogar die höchsten Töne einfangen, um Ihre Musik mit einer warmen Höhenbandbreite zu strukturieren. Die Kalottenform verbreitet den Sound auch, damit Sie die hohen Töne von jedem Sitz im Auto gut hören können.

Technische Daten

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